Imperio Disney, la empresa que domina la taquilla y el streaming

La compañía lanzó su plataforma de televisión online. En Latinoamérica estará disponible en el 2020. Tendrá contenido original.

Aún no termina el año y Disney, de lejos, lidera el ranking de las películas más taquilleras de la historia.

En julio, "Avengers: Endgame" avanzó al primer puesto, con US$ 2,795 millones, con lo que destronó a "Avatar", de James Cameron, como la película más taquillera de los últimos diez años.

Por si fuera poco, seis de los nueve filmes de la empresa estrenados este año, a la fecha superaron los US$ 1,000 millones en recaudación: "El rey león", "Capitana Marvel", "Aladdin", "Spiderman" (distribuida por Sony) y "Toy Story 4".

Y, recientemente, la compañía anunció que lanzará su servicio de streaming a nivel internacional, Disney+, haciéndole frente al que sería su principal competidor, Netflix y próximamente a Apple TV+.

Apuesta a la nostalgia

La plataforma de streaming se encontrará disponible en noviembre en Canadá, Holanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. En los dos años siguientes, ingresará a los principales mercados del mundo. En Latinoamérica estará disponible a partir del 2020.

Contará con todas las temporadas de "Los Simpsons", tras la millonaria compra de 21 Century Fox por US$ 71,300 millones.

Aunque la plataforma es nueva, su contenido apostará por los remakes y franquicias.

Según Bob Iger, director ejecutivo de la compañía, Disney+ tendrá entre su abanico de filmes las nuevas versiones de Fox "Mi pobre angelito", "Una noche en el museo", "Más barato por docena" y "El diario de un chico en apuros".

Además, agregó que rediseñarán las antiguas franquicias de superhéroes del canal, incluidos "X-Men", "Los cuatro fantásticos" y "Deadpool".

Novedades y contenido

Desde la plataforma se accederá al catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, National Geographic, dice Infobae.

Encontrará filmes clásicos como "La novicia rebelde" (1965) y "La princesa prometida" (1987). Además, según el medio argentino, la empresa estrenará en su primer año de lanzamiento más de 25 series y 10 películas originales.

Por otro lado, se desarrollará una serie documental "The World According to Jeff Goldblum", una película sobre Phineas and Ferb; un filme de Tom McCarthy ("Spotlight", 2015), y cortos de 'Forky Asks a Question', inspirados en "Toy Story 4".

Uno de los beneficios de la plataforma es que estará disponible en dispositivos conectados a Internet de Apple, Google, Microsoft, Roku y Sony.

Pérdidas

Después de la adquisición de la cadena de televisión Fox, Disney se aventuró a continuar la franquicia X-Men con "Dark Phoenix".

Sin embargo, después de su estreno, al ver las multimillonarias pérdidas, exactamente US$ 170 millones, según Los Angeles Times, el CEO de Disney declaró que su empresa frenará todas las producciones de Fox. Pero esta no es la única película que le generó pérdida a la empresa. Este año se estrenó el live-action de "Dumbo" y el spin-off "Hombres de negro".

Ambas fracasaron en taquilla al recaudar tan solo US$ 353 millones y US$ 253 millones, respectivamente.

