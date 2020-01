Ingresos de Microsoft aumentan gracias a su plataforma de computación en nube

Multinacionales

Los ingresos trimestrales de Microsoft Corp superaron las estimaciones de los analistas gracias a la fortaleza de su plataforma de computación en nube Azure, lo que impulsaba el miércoles sus acciones un 2%.

Los ingresos del negocio de nube de la compañía, que incluye Azure, aumentaron un 27% a US$ 11.900 millones en el trimestre, superando la estimación promedio de los analistas de US$ 11.400 millones.

Microsoft enfrenta la intensa competencia de AWS de Amazon.com Inc por participación en el mercado de infraestructura de nube, cuando cada vez más empresas buscan trasladar su trabajo informático a centros de datos administrados por terceros.

Amazon Web Services domina el mercado con una participación del 32,6%, seguido de Azure, con un 17%, según datos de la firma de investigación Canalys.

Azure, que había estado reportando una desaceleración del crecimiento desde el año pasado, registró un crecimiento intertrimestral del 62% en el segundo trimestre fiscal frente al 59% en el primer trimestre.

Los ingresos de su división de informática personal, la mayor por ventas, aumentaron un 2% a US$ 13.200 millones, superando las expectativas de los analistas de US$ 12.840 millones. La unidad incluye el software Windows, las consolas de juegos Xbox, la publicidad en línea y las computadoras Surface.

Los ingresos totales del gigante tecnológico aumentaron un 13,7% a US$ 36.910 millones en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, superando las estimaciones de los analistas de 35.680 millones de dólares, según datos de IBES de Refinitiv.

La ganancia neta aumentó a US$ 11.650 millones, o 1,51 dólares por acción, frente a US$ 8.420 millones, o US#$ 1,08 por acción, de un año antes. Los analistas en promedio esperaban un beneficio de US$ 1,32 por título.