INTERACTIVO | Apple presenta el iPhone 11 y el servicio de televisión en streaming ya tiene fecha de lanzamiento

Multinacionales

Los usuarios que adquieran un producto de la compañía podrán disfrutar de un año gratis de Apple Tv +.

El iPhone 11 hizo hoy su debut y dejó encantados -al menos hasta ahora- a los usuarios y al mercado. Las acciones de la firma suben 0,30%.

El nuevo modelo de teléfono tiene como principal novedad dos cámaras posteriores, un gran angular y un ultra gran angular, en un marco cuadrado, lo que modifica parcialmente el clásico diseño del dispositivo.

El ultra gran angular incluye un "zoom" óptico 2x, y Apple ha puesto especial énfasis en su nuevo modelo en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante el modo noche.

Sin embargo, a pesar de que el acostumbrado evento de septiembre suele ser el "evento iPhone", los dispositivos estrella de la firma han dejado de ser –en parte- el producto central, y han pasado a formar parte del gran catálogo que demuestra las grandes ambiciones de Apple.

Desafío a competidores

Tim Cook fue el encargado de develar la primera gran sorpresa del día: el lanzamiento del servicio de televisión en streaming tiene fecha...y costo.

La propuesta, con la que Apple busca desafiar a Disney y a Netflix, estará disponible en más de 100 países desde el 1 de noviembre por US$ 4,99 al mes, y los usuarios que adquieran cualquiera de los productos de la compañía podrán disfrutar de un año gratis.

"Esto es una locura", dijo el CEO. "Y todos estos grandes programas al precio de arriendo de películas".

Así, Apple TV+ se le adelanta a la compañía de Mickey Mouse, que tiene previsto llegar el 12 de noviembre por US$ 6,99 mensuales.

Pero, además, el precio anunciado también quedó por debajo del de Netflix, cuyo plan más sencillo cuesta US$ 8,99 y el más completo alcanza los US$ 15,99 mensuales. El anuncio llevó a las acciones de la famosa a caer 3,53%.

Según reveló a finales de agosto el diario británico Financial Times, los de Cupertino han comprometido ya más de US$ 6 mil millones a la producción de programas y películas originales para su servicio Apple TV+. El presupuesto se sitúa muy por detrás del de Netflix, que este año destinará del orden de US$ 15 mil millones a la compra y producción de contenido para su servicio de video.

"Apple TV+ es un servicio de vídeo mundial sin precedentes con una oferta totalmente original", dijo Jamie Erlicht, director de Video Mundial de Apple. "Tenemos muchas ganas de ofrecer al público del mundo entero la oportunidad de disfrutar de estas historias tan atractivas con una experiencia rica y personalizada en todas sus pantallas favoritas."

Apple TV+ está pensado para competir de tú a tú con compañías como Netflix, Disney, Hulu o Amazon

Otros lanzamientos

Al inicio de la jornada, el teatro de Steve Jobs vio nacer el Apple Arcade, el primer servicio de suscripción de juegos del mundo, con más de 100 juegos innovadores y exclusivos.

"Ningún servicio de juegos ha lanzado tantos juegos a la vez", reportó desde el lugar Patrick McGee, periodista de FT.

El servicio estará en el mercado en dos semanas más. La oferta, que había sido anunciada en marzo, permitirá a los usuarios suscribirse a un paquete sin publicidad para jugar en iPhones, iPads, Macs y Apple TV. Tendrá una prueba gratuita de un mes.

También se presentó la séptima generación de tablets iPad. La versión actual de bajo costo, se podrá adquirir por US$329, y posee un mayor tamaño de pantalla (de 10,2 pulgadas). Aparte cambio de pantalla, el nuevo modelo se parece a su predecesor y carece de la tecnología de desbloqueo Face ID de la iPad Pro más costosa. Está fabricada con aluminio 100% reciclado, dijo la compañía.

Además hubo espacio para la actualización de los Apple Watch. La serie 5 tendrá la pantalla siempre encendida y el movimiento de la muñeca aumentará el brillo. Como ocurre con los iPad, estos aparatos están hechos de aluminio 100% reciclado en oro, plata y gris espacial.

Pero también se ofrecerán dos modelos de titanio por primera vez. Uno tiene un "recubrimiento similar al diamante", explicaron en el evento y habrá nuevas correas Hermes.

Los relojes están disponibles para ordenar desde hoy y estarán en las tiendas el 20 de septiembre. La Serie 5 comienza en US$ 399.

