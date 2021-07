Internet sufre caída global y afecta a varios sitios de empresas locales

Varios portales informativos especializados, entre ellos la cadena CNBC, confirmaron una caída de la red de distribución de contenidos Akami como causante de las interrupciones de internet que afectó a grandes sitios web como Amazon, Steam, FedEx, UPS, Airbnb, HBO Max, Delta, Salesforce, PlayStation Store, incluso juegos en línea como Call of Duty y Apex Legends.

Akami es una red de distribución de contenido en internet que segmenta por región los datos que se publican en la nube y redes. Lo que significó que dependía de la ubicación geográfica y la IP la interrupción de cada usuario, los más afectados fueron los que tienen base en Estados Unidos y Europa.

El sistema de nombres de dominio es como una guía telefónica para sitios web. La tecnología determina las direcciones IP correctas para usar cuando las personas intentan visitar sitios web individuales. El servicio Edge DNS de Akamai se encarga de este trabajo para aplicaciones y sitios web y protege contra ataques distribuidos de denegación de servicio o DDoS.

Luego de más de una hora de interrupción, Akamai informó a través de Twitter que ya había resuelto un problema que provocó la interrupción del servicio en varios sitios web de uso generalizado y señaló que la falla se debía a una actualización de la configuración del software que luego debió revertir para solucionar las interrupciones. Además, aclaró que no se trataba de un ciberataque contra la plataforma.

Akamai Summarizes Service Disruption (RESOLVED)



At 15:46 UTC today, a software configuration update triggered a bug in the DNS system, the system that directs browsers to websites. This caused a disruption impacting availability of some customer websites. (1/3)