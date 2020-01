Johnson & Johnson pronostica una débil ganancia anual y no cumple con las expectativas de ventas

Multinacionales

La intensa competencia de algunos medicamentos sin patente, junto con la presión sobre los precios de los medicamentos con receta en EEUU, pesó sobre los ingresos en la unidad farmacéutica.

Johnson & Johnson pronosticó hoy ganancias para todo el año muy por debajo de las expectativas de los inversionistas, luego de que sus ingresos trimestrales incumplieron con los pronósticos, ya que las ventas de algunos de sus principales medicamentos no alcanzaron las expectativas de Wall Street.

Las acciones del gigante de la salud, que cotizaban en un récord antes de conocerse los resultados, caían un 1,35% a US$ 147,25.

La unidad farmacéutica de J&J, que representa la mitad de las ventas totales y produce medicamentos de gran éxito como Imbruvica y Stelara, ha aportado gran parte del crecimiento reciente de la compañía, en momentos en que trata de mejorar el retorno de sus dispositivos médicos y productos de consumo.

Sin embargo, la intensa competencia de algunos medicamentos sin patente, como Zytiga para el cáncer de próstata, junto con la presión sobre los precios de los medicamentos con receta en Estados Unidos, pesó sobre los ingresos en la unidad de mayores ventas.

Los ingresos de la unidad farmacéutica aumentaron un 3,5% a US$ 10.550 millones en el cuarto trimestre, pero no cumplieron la previsión promedio de US$ 10.630 millones, según dos analistas encuestados por Refinitiv.

La compañía dijo que espera ganancias ajustadas por acción para el 2020 en un rango de IS$ 8,95 a US$ 9,10.