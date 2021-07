JPMorgan obtuvo su mejor trimestre de la historia, dando el vamos a una esperada temporada de resultados en EEUU

Multinacionales

Goldman Sachs Group Inc. cerró acuerdos a un ritmo vertiginoso en el segundo trimestre, suavizando el golpe de una desaceleración comercial posterior a la pandemia y ayudando a que las ganancias superen las expectativas de los analistas.

JPMorgan Chase & Co obtuvo su mejor trimestre de su historia, ya que un primer semestre récord en la negociación reforzó los resultados.

Los ingresos de asesorías para fusiones y suscripción de acciones y bonos se dispararon un 25% en el segundo trimestre, rompiendo las estimaciones de los analistas e impulsando los ingresos netos a US$ 11.900 millones. La firma liberó US$ 3 mil millones en provisiones que previamente había reservado para préstamos incobrables, casi el doble de lo que habían pronosticado los analistas.

El informe marca la primera mirada de la industria bancaria a la reapertura económica en los Estados Unidos que fue posible gracias a las vacunaciones generalizadas en los últimos meses. La volatilidad inducida por la pandemia llevó a una serie de grandes trimestres en las mesas de negociación de Wall Street, y aunque ese auge es más tranquilo ahora, las fusiones y adquisiciones aumentaron en los primeros seis meses de 2021.

El director ejecutivo Jamie Dimon dijo que las ganancias de la banca de inversión fueron impulsadas por un mercado activo de fusiones y adquisiciones, así como por el financiamiento de adquisiciones en los mercados de capital de deuda.

"Este trimestre, una vez más nos beneficiamos de una importante liberación de reservas a medida que el ambiente continúa mejorando, pero como dijimos antes, no consideramos estas ganancias centrales o recurrentes", dijo Dimon el martes en un comunicado.

Las acciones de JPMorgan cayeron un 1,6% a US$ 155,48 a las 6:56 am en las primeras operaciones de Nueva York después de ganar un 24% este año.

La firma reportó US$ 3,57 mil millones en comisiones de banca de inversión, superando la expectativa de los analistas de US$ 3,1 mil millones. Los honorarios por asesoría en fusiones y adquisiciones aumentaron un 52% a US$ 916 millones. La suscripción de deuda aumentó un 26% a US$ 1,6 mil millones y la suscripción de acciones aumentó un 9% a US$ 1,1 mil millones.

Los operadores del banco generaron US$ 6,8 mil millones de ingresos en el trimestre, un 30% menos que el año anterior, pero por encima de los US$ 6,4 mil millones que esperaban los analistas.

El martes también marca el primer informe de ganancias de Jeremy Barnum como director financiero. Fue nombrado para el cargo en mayo como parte de la mayor reestructuración de liderazgo de JPMorgan en años.

Goldman también celebra

El alza en el negocio de asesorías para fusiones y suscripción ayudó a que la banca de inversión registrara un aumento del 36% en los ingresos el último trimestre, más de lo que habían proyectado los analistas. Eso ayudó a contrarrestar la gran caída en la actividad comercial desde el ritmo frenético del año anterior, cuando Covid-19 se extendió a nivel mundial.

"Nuestro desempeño en el segundo trimestre y los ingresos récord para la primera mitad del año demuestran la solidez de nuestra franquicia de clientes y nuestro progreso continuo en nuestras prioridades estratégicas", dijo el director ejecutivo David Solomon en un comunicado el martes.

El aumento de ingresos en la principal franquicia de asesoría en fusiones de Wall Street se produjo cuando las corporaciones y los gigantes de adquisiciones estaban al acecho de acuerdos en una economía en recuperación. La financiación barata para los compradores y las valoraciones atractivas para los vendedores impulsaron los acuerdos globales en la primera mitad del año a un récord de US$ 2,5 billones, y la tendencia está a punto de continuar