JPMorgan sorprende con ganancias por sobre lo esperado en el segundo trimestre y acción salta en Wall Street

Multinacionales

La ganancia neta del banco cayó a US$ 4.700 millones, o US$ 1,38 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio.

JPMorgan Chase & Co reportó el martes un derrumbe de más del 50% en sus ganancias del segundo trimestre, ya que la pandemia del coronavirus afectó su negocio de préstamos y forzó al mayor banco estadounidense a elevar sus reservas para soportar una potencial ola de cesaciones de pagos.

Pese a la fuerte caída, las cifras son muy por sobre lo esperado por los analistas que estimaban una utilidad por acción de US$ 1,04, de acuerdo a Refinitiv. Por su parte, los ingresos del prestamista norteamericano llegaron a US$ 33 mil millones, superando los US$ 30,3 mil millones esperados por el mercado.

Con estos resultados las acciones de la entidad financiera saltaban más de 4% en las operaciones previas a la apertura.

A pesar de algunos datos macroeconómicos positivos recientes y de una acción gubernamental significativa y decisiva, aún enfrentamos mucha incertidumbre con respecto al futuro camino de la economía", dijo el CEO Jamie Dimon en el comunicado.