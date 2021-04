JPMorgan y Goldman Sachs dan el vamos a la temporada de resultados con fuerte alza en las ganancias

Multinacionales

JPMorgan Chase & Co informó que las ganancias aumentaron casi un 400% en el primer trimestre, superando las estimaciones.

Con el pie derecho partió la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos. Y es que JPMorgan y Goldman Sachs reportaron fuertes alzas en sus ganancias.

JPMorgan Chase & Co informó que las ganancias aumentaron casi un 400% en el primer trimestre, superando las estimaciones, ya que el banco más grande de EEUU liberó más de US$ 5 mil millones en provisiones que había reservado para cubrir incumplimientos de préstamos impulsados ​​por el coronavirus.

El banco, ampliamente visto como un barómetro de la salud de la economía estadounidense en general, dijo que el gasto de los consumidores en sus negocios había vuelto a los niveles previos a la pandemia y había aumentado un 14% en comparación con el primer trimestre de 2019.

Los resultados, ayudados por comparaciones favorables con el año pasado, también se beneficiaron de un aumento del 57% en los ingresos de la banca de inversión.

Si bien el banco vio reducidas sus ganancias el año pasado con los efectos económicos de la pandemia, los inversionistas son optimistas de que una recuperación este año respaldada por el paquete de estímulo de US$ 1,9 billones del presidente Joe Biden y las vacunas generalizadas podrían restaurar la normalidad.

"Creemos que la economía tiene el potencial de tener un crecimiento de varios años extremadamente robusto", dijo el director ejecutivo Jamie Dimon en un comunicado. "Nuestras reservas crediticias de US$ 26 mil millones son apropiadas y prudentes, considerando todos los aspectos".

Las ganancias netas del banco aumentaron a US$ 14,3 mil millones, o US$ 4,50 por acción, en el trimestre finalizado el 31 de marzo, desde US$ 2,9 mil millones, o 78 centavos por acción, un año antes.

Los analistas, en promedio, esperaban ganancias de US$ 3,10 por acción, según Refinitiv.

Los ingresos aumentaron un 14% a US$ 33,1 mil millones.

Goldman Sachs

Por su parte, Goldman Sachs Group Inc superó fácilmente las expectativas de Wall Street para las ganancias del primer trimestre, ya que el banco de inversión estadounidense capitalizó niveles récord de actividad de negociación global y un auge impulsado por el coronavirus en las operaciones bursátiles.

Los ingresos totales de la banca de inversión aumentaron un 73% a US$ 3,77 mil millones, su nivel más alto desde 2010, mientras que la negociación de acciones subió un 68% como un salto en la negociación de los inversores retail alimentados por la volatilidad del mercado de valores.

El salto masivo del 47% en los ingresos por corretaje estuvo en línea con las ganancias más amplias para las mesas de negociación en Wall Street y fue el resultado de la volatilidad generada por un aumento en el comercio minorista de "acciones de memes" como GameStop.

El banco también se benefició de comparaciones favorables con el año pasado, cuando reservó más fondos para cubrir posibles pérdidas crediticias corporativas debido a la pandemia y realizó rebajas en algunos activos.

Las ganancias netas aumentaron a US$ 6,7 mil millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo desde US$ 1,12 millones en el mismo período hace un año.

Los ingresos totales aumentaron 102% a US$ 17,7 mil millones en el trimestre.