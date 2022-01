La CEO de H&M se fija la meta de duplicar las ventas de la compañía para 2030

Multinacionales

Helena Helmersson enfrenta una competencia difícil a medida que SheIn gana clientes en línea en todo el mundo y el propietario de Zara, Inditex, sigue expandiéndose a niveles más altos de rentabilidad.

La directora ejecutiva de Hennes & Mauritz AB, Helena Helmersson, se fijó el ambicioso objetivo de duplicar las ventas del minorista de moda rápida para 2030 después de reducir los descuentos y comenzar a liquidar la acumulación de inventario de larga data de la empresa.

Helmersson, quien comenzó a liderar H&M al comienzo de la pandemia, también apunta a un margen operativo de más del 10% dentro de tres años. La ejecutiva fue contratada para reemplazar al nieto del fundador de H&M en enero de 2020 y comenzó reduciendo el número de tiendas de la compañía sueca. La acción subió hasta un 7,4% el viernes y luego cedió algunas de esas ganancias.

Helmersson está tratando de dejar atrás sus primeros dos años en el trabajo a medida que H&M avanza en la reducción de prendas sin vender. Aún así, la directora ejecutiva enfrenta una competencia difícil a medida que SheIn, la nueva empresa de descuentos reducidos, gana clientes en línea en todo el mundo y el propietario de Zara, Inditex SA, sigue expandiéndose a niveles más altos de rentabilidad. H&M también tiene como objetivo reducir sus emisiones de carbono a la mitad para fines de la década.

La CEO calificó el objetivo de "muy ambicioso". Los analistas esperaban que las ventas de 2030 fueran aproximadamente un 50% más altas que el nivel de 2021, según el promedio de cuatro estimaciones.

Para alcanzar los objetivos, H&M está impulsando la inversión a unos 10.000 millones de coronas (US$ 1.000 millones) este año. La compañía no está fuera de peligro, ya que el inventario se situó en US$ 4 mil millones a fines de noviembre y H&M aún no ha cumplido su objetivo de reducirlo al nivel del 12% al 14% de las ventas de todo el año.

Helmersson está apostando a que puede lograr lo que su predecesor, Karl-Johan Persson, no pudo. La empresa depende menos de las rebajas, que H&M espera que impulsen la rentabilidad en el primer trimestre. H&M también está reduciendo costos, planeando cierres netos de 120 tiendas este año, principalmente en Europa.