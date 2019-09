Lagarde y su salida del FMI: "Es una experiencia que atesoraré por siempre"

Hoy fuel el último día de Christine Lagarde al mando del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la abogada se despidió de su cargo a través de las redes sociales.

La exministra de Hacienda de Francia señaló en su cuenta de Twitter que su paso por el FMI, tras ocho años a la cabeza, "es una experiencia que atesoraré por siempre".

Lagarde ahora tendrá un desafió no menor: pasará a presidir el Banco Central Europeo, en reemplazo de Mario Draghi.

Today is my last day as Managing Director of the @IMFNews, an institution with a brain, a wallet—and a heart. During the past eight years, we strengthened the Fund’s commitment to serve its member countries. It is an experience that I will treasure forever. pic.twitter.com/yo62P9j7h4