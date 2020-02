Las cifras del Super Bowl

Multinacionales

Se espera que el evento genere alrededor de US$ 17.200 millones frente a los US$ 14.800 millones del año pasado.La presentación sería vista por unas 75.000 personas en el estadio y otros 190 millones de espectadores remotos.

Este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami se jugará la final de la temporada 2019 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, su sigla en inglés) en la que se enfrentarán los Kansas City Chiefs con los 49ers de San Francisco.

Según detalla el diario La República de Colombia, los organizadores esperan que el evento genere alrededor de US$ 17.200 millones frente a los US$ 14.800 millones del año pasado. Para impulsarlo, está previsto que en el acostumbrado show de medio tiempo esté protagonizado por Jennifer López (JLo) y Shakira, quién será la primera colombiana en presentarse en este escenario; uno de los más importantes de la industria.

La revista Billboard aseguró también que en el entretiempo estará J Balvin, y cantará "Qué calor" y "Mi gente" con JLo.

Cifras en detalle

Si bien la NFL no paga a las artistas por su presentación, sí cubre todos los gastos relacionados con el show, incluidos los viáticos y honorarios; un monto que podría llegar a los US$ 10 millones y el impacto es alto. En 2018, según FOX, la demanda de canciones de Justin Timberlake aumentó 214% tras la presentación.

En las comidas, uno de los negocios más rentables de la final, suelen moverse cerca de US$ 4.600 millones por el consumo de bebidas y alimentos, siendo la palta uno de los productos más apetecidos en el mercado con una necesidad de 140 mil toneladas; una cifra que se acompaña de los 1.400 millones de alitas de pollo que se venden en el evento.

Para esta oportunidad exclusivamente, se exportaron 541 toneladas de palta colombiana.

En tanto, la presentación sería vista por unas 75.000 personas en el estadio y otros 190 millones de espectadores remotos; además estaría presente en las más de 100 millones de interacciones en redes sociales que se generan a del evento y en especial, del show del medio tiempo.

Sobre el turismo en la ciudad, el hospedaje ya está agotado y se estima que el sector recaudará más de US$ 500 millones por alojamientos, transportes y entradas a otros eventos.

Los 77 espacios publicitarios disponibles para este domigno se agotaron en noviembre y cada 30 segundos en pantalla costó US$ 5,6 millones. Además, los derechos para transmisiones fueron de US$ 7.500 millones en Estados Unidos y US$ 250 millones a nivel internacional.

Por último, se repartirán US$ 118 mil como premio a los jugadores ganadores.