¿Lograrán las tecnológicas convencer al mercado con sus resultados trimestrales?

Multinacionales

Tesla y Microsoft dan el puntapié inicial, seguidas por Amazon y Twitter. También reportarán McDonald’s, Hasbro y Boeing esta semana.

La semana pasada fue el turno de los bancos estadounidenses de sorprender al mercado con sus resultados trimestrales. Ésta será para las grandes firmas tecnológicas que intentarán imprimir ánimo a Wall Street, en medio de un contexto internacional que ha llevado a vivir un año marcado por la incertidumbre y volatilidad.

Las esperanzas están puestas en Tesla, Microsoft, Twitter y Amazon, por citar algunas de las firmas que entregarán sus cifras para el período julio-septiembre, en medio de las grandes presiones tributarias y regulatorias que se están adelantando en distintas partes del mundo.

Las dos primeras reportarán su desempeño el miércoles, -el mismo día en que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, testificará ante el comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes por el lanzamiento de su propia moneda digital, la Libra- y el jueves le siguen las otras dos.

Extremos en el sector

Según estimaciones de Bloomberg, para la ya muy complicada Tesla será el tercer trimestre consecutivo de pérdidas, calculadas en US$ 48,2 millones. Entre enero y marzo, reportó pérdidas por US$ 653 millones, y en los tres meses siguientes por US$ 316 millones.

La firma no ha logrado cumplir su promesa de entrega de los Model 3, su primer vehículo de venta masiva, y ha reconocido que ha tenido que quemar efectivo para lograr la meta.

La mirada estará puesta en la guía a futuro para el cierre del año y en los comentarios que haga Musk -quien ha enfrentado sus propios problemas por sus repetidos comentarios en Twitter- respecto de su promesa de ser una empresa rentable y sostenible.

Microsoft, en tanto, está en el otro extremo. Tras un exitoso cuarto trimestre fiscal que finalizó en junio, la compañía de Bill Gates apunta a iniciar su año fiscal 2020 con buen pie respaldada por la solidez del servicio web de Azure y del software de Office.

Así las cosas, la empresa registraría US$ 9.592 millones en ganancias y US$ 32.218 millones en ingresos, según estimaciones de Bloomberg.

Otras señales

En cuanto al gigante del comercio electrónico, Amazon, analistas esperan ingresos por US$ 68.699 millones en los tres meses hasta septiembre, que se traduce en un alza de 21,6% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, esperan que las ganancias caigan 20% a US$ 4,57 por acción o US$ 9.591 millones.

Sobre Twitter, en tanto, los inversionistas verán si la firma ha podido mantener el impulso de los últimos 12 meses, en los que sus acciones han subido 35% interanual.

La mirada también estará en los reportes de firmas de otras industrias como Hasbro, McDonald’s, AB Inbev y Heineken, que darán señales del comportamiento del consumo masivo; y Boeing, Halliburton y Lockheed Martin, del sector industrial que podrían hacer referencia al impacto de la guerra comercial.

Al cierre del año

En el caso específico del retail, y con miras al último trimestre del año, analistas de Credit Suisse adelantan que la temporada navideña no sería igual a la de años anteriores.

Según el reporte que fue publicado por Bloomberg, la firma estima que algunos minoristas y marcas de moda podrían ser víctimas de una nueva ola de cierres de tiendas si las ventas resultan ser decepcionantes.

La discusión surgió de un estudio que destacó la disminución del tráfico peatonal en los centros comerciales, a lo que se suma que este año habrá menos días para el Black Friday y Navidad.

“Esto contribuirá a que el camino por delante sea más difícil”, apuntó la empresa.

Sin esto, ya el año 2019 está en vías a ser el peor período para el cierre de tiendas en EEUU, en los 24 años de historia del índice Credit Suisse que los rastrea.

Zuckerberg testificará ante el Congreso por la Libra

El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificará el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, para intentar aclarar las dudas del lanzamiento de su propia moneda digital, la Libra.

Zuckerberg será el único testigo en la audiencia, titulada "Un examen a Facebook y su impacto en los sectores de servicios financieros y vivienda".

En julio, la presidenta del comité, Maxine Waters, y otros representantes demócratas de la instancia pidieron a la firma una moratoria inmediata sobre la implementación de la criptomoneda y de la billetera digital, Calibra. Desde entonces, varias autoridades internacionales han expresado su preocupación por la Libra y uno de los patrocinadores originales del proyecto, PayPal, se retiró. Visa y Mastercad están reconsiderando sus posiciones.