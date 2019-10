Louis Vuitton quiere completar su corona del lujo con la emblemática joyería Tiffany

Multinacionales

El grupo francés de marcas de lujo ofrece US$ 120 por acción para adquirir la firma estadounidense, que capitaliza a US$ 11.900 millones de dólares. Los analistas dicen que debe mejorar su oferta.

El grupo francés de lujo LVMH -dueños de Louis Vuitton, Christian Dior y el champán Veuve Cliquot, entre otras marcas insignes- quiere sumar la icónica joyería estadounidense Tiffany a su cartera de marcas. Según señala 'The Wall Street Journal', el grupo propietario de enseñas como Dior y Givenchy ha puesto encima de la mesa una oferta de compra en efectivo de aproximadamente US$ 120 dólares por cada acción del grupo. La oferta supone una prima del 22% respecto a la cotización de Tiffany del viernes, cuando cerró a US$ 98,5 .

Los analistas indican que LVMH tendrá que mejorar su oferta si quiere hacerse con Tiffany, cuya acción ha llegado a cotizar a 140 dólares. Tiffany tiene actualmente una capitalización de US$ 11.900 millones, mientras que LVMH capitaliza a 193.000 millones de euros.

De completarse con éxito, sería una de las mayores adquisiciones del grupo francés de marcas de lujo. La empresa dirigida por Bernard Arnault desembolsó US$ 12.000 millones en 2017 para hacerse con la enseña de moda Christian Dior. Con Tiffany, LVMH incrementaría su presencia en el mercado de la joyería, uno de los segmentos que más crece en la industria de lujo.

El grupo francés es propietario de la enseña italiana de joyería Bulgari, que adquirió en 2011 por US$ 5.200 millones. Además, la compra de Tiffany le permitiría fortalecer su negocio en Estados Unidos, su segundo mayor mercado tras Asia.

Fundada en 1837, la icónica joyería estadounidense registró el año pasado US$ 4.400 millones de ingresos. LVMH, por su parte, es el mayor grupo del mundo de marcas de lujo, con ventas anuales cercanas a los US$ 50.000 millones.