Macy’s cierra 125 tiendas y despedirá a unos 2.000 trabajadores

Multinacionales

Macy’s anunció en un comunicado que cerrará 125 tiendas, despedirá a unos 2.000 trabajadores y moverá el centro de operaciones a Nueva York, como parte de un plan de ahorro de US$ 1.500 millones ante el avance del retail online. La clausura de tiendas supone cerca del 20% del total para la firma, que alega que se trata de “un cambio estructural significativo para reducir los costos, acercar a los equipos y reducir el trabajo duplicado”. Macy’s ya anunció hace un mes el cierre de 29 tiendas de su marca y de Bloomingdale’s, que se sumaban a las de los últimos cuatro años.

[an error occurred while processing the directive]