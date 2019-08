Mastercard compra plataforma de pagos por más de US$ 3 mil millones

Multinacionales

Mastercard Inc. dijo que acordó comprar una plataforma de pagos propiedad de Nets, con sede en Dinamarca, por 2,85 mil millones de euros (unos US$ 3,19 mil millones), realizando su mayor adquisición para ayudar a extender el impulso hacia pagos más rápidos.

Con el acuerdo, Mastercard está obteniendo una plataforma de facturación electrónica y servicios de compensación y pago instantáneo, según un comunicado. Se espera que el acuerdo perjudique las ganancias durante dos años después de que se complete, lo que se espera en el primer semestre de 2020.

"La oportunidad global para pagos en tiempo real se está acelerando", dijo Michael Miebach, director de productos e innovación de Mastercard, en el comunicado. "Este acuerdo fortalece nuestra posición única como socio único para las necesidades de pago de cualquier banco, comerciante o gobierno".

El lunes, la Reserva Federal anunció que construirá su propio sistema de liquidación bruta en tiempo real para pagos en los EEUU. después de que comerciantes como Amazon.com Inc. y Walmart Inc. dijeron que tal medida ayudaría a mejorar los pagos con tarjeta en los EEUU. El sistema de la Reserva Federal competirá directamente con un sistema construido por los bancos más grandes a través de una asociación llamada The Clearing House, que utilizó la tecnología Mastercard para construir su red.

Mastercard ya ha gastado US$ 1,1 mil millones este año en adquisiciones e inversiones estratégicas de capital, ya que la firma ha tratado de ingresar a nuevos mercados y desarrollar nuevas formas de pagos electrónicos, dijo Robert Napoli, analista de William Blair & Co., en una nota a los clientes. el lunes.

A principios de este año, Mastercard anunció su compra de Ethoca, que ayuda a los comerciantes a identificar el fraude, y Vyze, un proveedor de pago en el punto de venta. La compañía también adquirió Transactis, que ayuda con los pagos de facturas, y Transfast, una red de pagos transfronterizos. La compañía advirtió la semana pasada que los gastos aumentarán más de lo que los analistas esperaban en el tercer trimestre.