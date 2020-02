Matriz de Google cae en bolsa tras entregar resultados mixtos para el cuatro trimestre de 2019

Multinacionales

Las acciones llegaron a retrocedes más de 4% luego del reporte financiero.

Tal y como se esperaba, Alphabet, matriz de Google, entregó ayer resultados mixtos para el cierre de 2019 que se reflejaron de inmediato en las operaciones fuera de rueda.

Los títulos cayeron más de 4% al cierre del mercado, luego de que el gigante tecnológico estadounidense revelara que había logrado superar las estimaciones respecto de las ganancias, pero no así de los ingresos.

En el primer caso, la firma registró beneficios de US$ 15,35 por acción, que se traduce en US$ millones, por encima de los US$ 12,53 por papel.

En el segundo caso, las utilidades llegaron a US$ 46.080 millones, frente a los US$ 46.940 millones de Refinitiv.

En tanto, los costos por adquisición de tráfico se ubicaron en US$ 8.500 millones, tal y como estimaba StreetAccount.

Por primera vez

Alphabet también entregó, por primera vez en la historia, cifras separadas de ingresos por publicidad de YouTube y de su negocio en la nube.

El portal de streaming de videos generó US$ 4.720 millones en ingresos por avisos entre octubre y diciembre, por encima de los US$ 3.610 millonnes del año previo.

Por su parte, la división de la nube registró utilidades por US$ 2.610 millones. En el mismo período de 2019, el sector proporcionó US$ 1.710 millones.