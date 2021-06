Microsoft no se queda atrás y se une a Apple en el exclusivo club de los US$ 2 billones

Multinacionales

Microsoft Corp. ocupó su lugar en los libros de historia como la segunda empresa estadounidense en alcanzar un valor de mercado de US$ 2 billones (millones de millones), impulsada por las apuestas de que su dominio en la computación en la nube y el software empresarial se expandirá aún más en un mundo posterior al coronavirus.

Sus acciones subieron hasta un 1,1% a US$ 265,64 el martes en Nueva York, lo suficiente para que la empresa de software se uniera a Apple Inc. como una de las dos únicas empresas que cotizan a un valor tan elevado. Saudi Aramco eclipsó ese umbral brevemente en diciembre de 2019, pero actualmente tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 1,9 billones (millones de millones).

Desde que tomó las riendas en 2014, la directora ejecutiva Satya Nadella ha remodelado la empresa con sede en Redmond, Washington, convirtiéndola en el mayor vendedor de software de computación en la nube, contando tanto su infraestructura como las unidades de nube de aplicaciones de Office. Microsoft es también la única de las mayores empresas de tecnología de Estados Unidos que hasta ahora ha evadido la reciente ola de escrutinio de los reguladores antimonopolio estadounidenses cada vez más activos, dándole una mano más libre tanto en adquisiciones como en expansión de productos.

Microsoft ha ganado un 19% en lo que va de año, superando a Apple y Amazon.com Inc., ya que los inversionistas se apilaron en las acciones con expectativas de crecimiento a largo plazo tanto de ganancias como de ingresos, y expansión en áreas como aprendizaje automático y computación en la nube. Los resultados del tercer trimestre de la compañía , publicados a fines de abril, superaron las expectativas y demostraron un fuerte crecimiento en todos sus segmentos comerciales.

El índice Nasdaq 100 de gran tecnología ha subido un 11% en 2021, mientras que el S&P 500 ha ganado un 13%.

"Microsoft marca todas las casillas: está en los mercados que favorecen los inversores, ofrece un crecimiento fuerte y sostenible, y sigue estando muy bien posicionado para capitalizar las tendencias seculares a largo plazo que vemos en la tecnología", dijo Logan Purk, analista en Edward Jones. Una valoración de US$ 2 billones "está garantizada, dado que ha pivotado hacia la nube, y sigue estando valorada de forma atractiva incluso teniendo en cuenta el sólido rendimiento".

Cofundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft creó la industria del software para computadoras personales y dominó el mercado de los sistemas operativos para PC y el software de Office durante años. A medida que los navegadores de Internet como Netscape crecieron en importancia en la década de 1990, Microsoft se apresuró a presentar su propio producto que incluía con el software de Windows. Eso llevó a una demanda antimonopolio contundente, presentada en 1998 por el gobierno de EEUU, y un juez federal declaró culpable a la empresa en 2000.

Aunque Microsoft evitó una ruptura de su negocio, la sanción que el gobierno buscaba originalmente en el caso antimonopolio, la próxima década vio al fabricante de software perder en gran medida la llegada del software móvil, las redes sociales y las búsquedas en Internet, quedando atrás de rivales más nuevos como Google y más ágil como Apple. Con una serie de cambios estratégicos, en los últimos siete años, Nadella ha devuelto a Microsoft a la vanguardia de la tecnología con un enfoque en la nube, la computación móvil y la inteligencia artificial.

Si bien Microsoft tardó 33 años desde su salida a bolsa para alcanzar su primer billón de dólares en valor en 2019, el siguiente billón solo tomó alrededor de dos años en medio de un aumento en la popularidad de las acciones de tecnología antes de la pandemia de Covid-19 y durante la crisis de salud. Apple hizo historia en Wall Street cuando alcanzó los 2 billones de dólares el año pasado.

Entre los nombres estadounidenses, el par está seguido por Amazon, que tiene una capitalización de mercado de casi US$ 1,8 billones, y Alphabet Inc., que tiene un valor de alrededor de US$ 1,6 billones.

Según datos compilados por Bloomberg, más del 90% de los analistas recomiendan comprar Microsoft, mientras que ninguno tiene el equivalente a una calificación de venta de las acciones. El precio objetivo promedio apunta a una subida de alrededor del 11% desde los niveles actuales.