Microsoft saca partido al Covid-19 con negocio en la nube

Multinacionales

La empresa obtuvo ingresos y ganancias por sobre lo esperado por el mercado, impulsado por el teletrabajo.

Microsoft parece haber ignorado por completo los efectos de la crisis del coronavirus con resultados sorprendentemente fuertes en el primer trimestre de 2020.

La empresa fundada por Bill Gates registró un salto en los negocios relacionados con la nube que compensó el impacto que recibieron las ventas de software tradicionales.

"Hemos visto dos años de transformación digital en dos meses", dijo Satya Nadella, director ejecutivo, quien hizo referencia al efecto del aumento del trabajo remoto por el Covid-19 y la demanda de infraestructura de nube crítica que sustenta el negocio de la compañía.

La compañía de software estadounidense reportó un crecimiento de sus ingresos de 15% para los tres meses hasta marzo, por encima del 14% que había visto en tres de los cuatro trimestres anteriores. Además, estuvo muy por encima de las expectativas de Wall Street que apuntaban a que la expansión sería de 11%.

Así las cosas, en términos generales, el gigante tecnológico reportó ingresos netos de US$ 35 mil millones -frente a los US$ 33.800 millones esperados por el mercado- y ganancias por acción de US$ 1,40.

En el mismo período de 2019, Microsoft obtuvo US$ 30.600 millones en ingresos y ganancias de US$ 1,14 por papel.

Nube comercial

Parte del impulso que recibió Microsoft estuvo en la llamada nube comercial, una de las medidas más seguidas por los expertos.

Estos ingresos aumentaron un 39% interanual, hasta los US$ 13.300 millones. Lo ingresado por Azure, la plataforma de computación en la nube de la firma, aumentó 59%, un 55% más que los tres meses anteriores.

Microsoft había sido una de las primeras grandes compañías tecnológicas en advertir sobre los efectos del coronavirus, y en febrero adelantó que la división de su sistema operativo para PC no alcanzaría las proyecciones. La cantidad de computadores de escritorios vendidos entre enero y marzo se redujo un 12%.