Morgan Stanley anota caída en ganancias y constata que empresas se preparan "para una desaceleración masiva"

Multinacionales

Las utilidades llegaron a US$ 1.590 millones el primer trimestre, desde US$ 2.340 millones.

El banco norteamericano Morgan Stanley informó una caída de 32% en sus ganancias del primer trimestre, luego de que sus negocios de asesoría y de gestión de patrimonio fueran golpeados por los estragos económicos de la pandemia de Covid-19.

La unidad de gestión patrimonial de Morgan Stanley, que aporta cerca de la mitad de sus ingresos totales, cayó un 8% a US$ 4.040 millones, ya que soportó la peor parte de la turbulencia que viven actualmente los mercados financieros.

La división, que ha sido para el banco una fuente confiable de ingresos durante los períodos de volatilidad del mercado, reportó un margen antes de impuestos de 26,1%, por debajo del rango objetivo del banco de 28% a 30%.

"En los últimos dos meses, hemos sido testigos de más volatilidad del mercado, incertidumbre y ansiedad como resultado del devastador Covid-19 que en cualquier otro momento desde la crisis financiera", declaró el presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman.

Los ingresos por asesoría disminuyeron un 11%, ya que las empresas se prepararon para una desaceleración masiva en los próximos meses.

En el reporte destacaron las operaciones de intermediación financiera del banco, con un aumento del 30% en los ingresos, impulsado por cambios bruscos en los mercados durante el trimestre. El alza fue liderada por un salto de 29% en las operaciones en bonos y un aumento del 20% en las de renta variable.

El banco dijo que las ganancias atribuibles a los accionistas comunes cayeron a US$ 1.590 millones, o US$ 1,01 por acción, en el primer trimestre terminado el 31 de marzo; desde los US$ 2.340 millones, o US$ 1,39 por papel, del mismo período del año previo.

Analistas esperaban una ganancia de US$ 1,14 por acción, según datos de IBES de Refinitiv.