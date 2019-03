Muchas marcas de Amazon son un fracaso, no una amenaza

Multinacionales

Una firma de investigación examinó 23 mil productos y descubrió que los compradores no están más dispuestos a comprar marcas del gigante del e-commerce.

El auge de los productos de la marca propia de Amazon (como baterías, toallitas húmedas para bebés, jeans y sofás) ha suscitado la preocupación de que el minorista en línea más grande del mundo pueda usar su influencia para promocionar estas marcas comerciales a expensas de los comerciantes que venden productos similares en la tienda web. El problema incluso apareció en la reciente propuesta de la senadora estadounidense Elizabeth Warren de dividir a las grandes empresas tecnológicas.

No obstante, la mayoría de los productos de la marca Amazon son fracasos que no amenazan a otras empresas en lo absoluto, según Marketplace Pulse. En un estudio, la firma de investigación de comercio electrónico de Nueva York examinó 23 mil productos y descubrió que los compradores no están más dispuestos a comprar marcas de Amazon, incluso cuando la compañía los destaca en los resultados de búsqueda.

El estudio sugiere que las informaciones políticas populares y de los medios de comunicación sobre el poder de mercado de Amazon son exageradas, a pesar de que la compañía capturó el 52,4% de todo el gasto en línea en EEUU este año, según EMarketer Inc.

“Esta idea de que Amazon puede introducir un producto y usar mágicamente los datos para dominar una categoría es solo una teoría de la conspiración”, dice Juozas Kaziukenas, fundador de Marketplace Pulse.

“Hay un par de ejemplos exitosos que todos usan, pero la mayoría de sus productos no tienen éxito en absoluto y muchas otras compañías siguen superando a Amazon incluso después de que presenta sus propias marcas competidoras”, sentenció.

El estudio utilizó rankings de ventas y el número de revisiones de clientes como indicadores del volumen de ventas para diferentes productos, incluidas las marcas propias de Amazon y las que se venden exclusivamente en el sitio. El ejercicio demostró que el éxito de Amazon se ha limitado a productos básicos como baterías, donde los compradores tienden a buscar alternativas genéricas para ahorrar dinero.

Sin embargo, al competir contra categorías como prendas de vestir, donde los nombres conocidos tienen una posición arraigada, las marcas de ropa para niños de Amazon como “A for Awesome” no se destacan, según el estudio. Kaziukénas presentó ayer sus hallazgos en el Prosper Show, una reunión anual de 1.500 vendedores, comerciantes y consultores de Amazon en Las Vegas.

Más críticas al gigante del comercio electrónico

Amazon vende más de 550 marcas y, tanto sus productos de marca propia como proveedores de marcas, han acordado vender exclusivamente en el sitio, según TJI Research en Denver.

La mayoría de las marcas de Amazon se introdujeron en los últimos dos años, lo que provocó críticas de que el gigante con sede en Seattle goza de una ventaja desleal como propietario de la plataforma que establece las reglas.