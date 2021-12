Musk bromea con dejar su empleo y convertirse en "influencer" mientras sigue vendiendo acciones de Tesla

El multimillonario Elon Musk acompañó otro anuncio sobre su progreso en la venta de acciones de Tesla con una broma sobre renunciar a sus actuales empleos.

El CEO del fabricante del vehículos eléctricos vendió otro lote de acciones por US$ 963 millones para pagar impuestos sobre otras 2,2 millones de opciones de acciones ejecutadas, según documentos regulatorios ingresados el jueves. De este modo, en las últimas cinco semanas ya ha liquidado cerca de US$ 11.800 millones en títulos.

Un par de horas después de que se difundieran los documentos, el hombre más rico del mundo publicó un tuit diciendo que había encontrado una nueva vocación.

"Pensando en renunciar a mis trabajos y convertirme en influencer a tiempo completo", escribió Musk, preguntando a sus casi 66 millones de seguidores qué pensaban sobre la idea. Luego acompañó el tuit inicial con respuestas de emojis riéndose.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt