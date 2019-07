Netflix empieza a perder la batalla: caen suscripciones tras alzas de precios de su servicio

Multinacionales

El gigante del streaming mundial enfrenta además una férrea competencia y la migración de sus programas estrella a otras plataformas, como Friends.

Por un error de pronóstico de la propia empresa, o quizás por ser demasiado optimistas, Netflix sufrió ayer un duro golpe que terminó borrando casi un 13% de sus acciones en operaciones fuera de rueda, luego de entregar sus resultados de ganancias trimestrales.

La firma había estimado que sumaría al menos 5 millones de nuevos suscriptores entre abril y junio, pero no lo logró. El gigante del streaming agregó a apenas 2,7 millones de personas en todo el mundo, luego de subir los precios en algunos de sus principales mercados, incluido Estados Unidos, donde el servicio ahora cuesta US$ 13 mensuales, US$ 1 más que su rival Hulu.

“Fallamos en el pronóstico en todas las regiones, pero especialmente en aquellas zonas donde hubo aumentos de precios”, dijo la compañía en un comunicado.

Pero no sólo hubo una menor adición de suscriptores. También hubo una fuga.

En una nota a inversionistas, la empresa de ‎Reed Hastings y Marc Randolph explicó que sus resultados se vieron particularmente arrastrados por EEUU, en donde Netflix perdió 130 mil personas inscritas entre abril y junio.

Según dijeron desde la firma, las razones estarían vinculadas al contenido. “Creemos que la venta de contenido del segundo trimestre generó un menor crecimiento en (nuevos suscriptores) de lo que anticipamos”.

Esperanza a futuro

Sin embargo, dijeron que esperan un repunte de las suscripciones en el trimestre que está en curso. “Si bien nuestra membresía pagada en EEUU fue esencialmente plana en el segundo trimestre, esperamos que regrese a un crecimiento más típico en el tercero, y ya hemos empezado a verlo en estas primeras semanas” del período julio-septiembre, dijo Netflix en una carta a los accionistas.

La apuesta de la empresa es que en el tercer trimestre se sienta el impacto positivo del éxito de series originales como Stranger Things y Orange is the New Black, que volvieron recientemente con nuevas tenporadas.

Netflix espera sumar 800 mil suscriptores en EEUU en ese período, y 7 millones de usuarios a nivel mundial, en comparación con las estimaciones de 6,5 millones de Refinitiv.

Sube presión a tecnológicas

Los decepcionantes resultados colocan mayor presión al resto de las tecnológicas, luego de que FactSet revelara recientemente un informe en el que dijo que se espera una “recesión corporativa” de las firmas que listan en el índice, arrastrada especialmente por las firmas de la industria, que ya no incluyen a las redes sociales como Facebook.

En su entrega de resultados de ayer, Netflix dijo que sus ganancias cayeron a US$ 271 millones -o US$ 0,60 por acción-, frente a los US$ 384,3 millones que logró en el mismo período de 2018.

En tanto, los ingresos aumentaron a US$ 4.920 millones desde los US$ 3.907 millones del primer trimestre de hace un año. Los analistas esperaban que la cifra se ubicara en US$ 4.930 millones.

La empresa usa deuda para ayudar a financiar su alto gasto en contenido. La deuda de largo plazo subió a US$ 12.600 millones a fines de junio, desde US$ 10.300 millones en marzo.

“Nuestro plan es seguir usando deuda de alto rendimiento para financiar nuestras inversiones en contenido”, dijo la compañía.

Competencia inminente

Según JPMorgan, este desempeño se debe a la combinación del alza de precios y de la amenaza de la competencia, lo que ha generado mayor preocupación entre los accionistas.

Y es que Netflix se enfrenta a una cada vez mayor competencia en el mercado del streaming con Disney, Apple, AT&T y NBCUniversal de Comcast preparándose para lanzar sus propios servicios en los próximos meses.

Sin embargo, la empresa lo desestimó ayer en el comunicado. “No creemos que la competencia haya sido un factor, debido a que no hubo un cambio sustancial en el panorama competitivo durante el segundo trimestre, y la intensidad competitiva y nuestra penetración varía de una región a otra”, apuntó.

Pero, lo que sí es cierto, es que Netflix ha seguido inyectando miles de millones en la producción de material propio y, de hecho, los analistas esperan que invierta US$ 15 mil millones en contenido este año.

Hasta ahora, la empresa había justificado la agresiva movida en el rápido crecimiento de suscriptores, considerando que a fines de junio, Netflix tenía 152 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que le dio una gran ventaja sobre Disney y Apple.

Y mientras avanza esta batalla por el streaming, a Netflix también le podría empezar a afectar el hecho de que los grandes favoritos en la programación serán retirados de la plataforma.

El mes pasado, NBCUniversal anunció que había recuperado los derechos para The Office a partir de 2021, y la semana pasada WarnerMedia dijo que retirará Friends del servicio en 2020 para sumarlo a la oferta de su propia plataforma, HBO Max. La serie, eso sí, seguirá estando disponible para los usuarios de Latinoamértrica.