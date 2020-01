Netflix reporta sólidos resultados, pero decepciona en nuevos suscriptores domésticos

Multinacionales

Los ingresos subieron 31% a US$ 5.470 millones en el cuarto trimestre, superando las expectativas de US$ 5.450 millones.

Las acciones de Netflix cayeron más de 2% en operaciones fuera de rueda, luego de que la empresa de contenido audiovisual por streaming informara que no logró sumar a la cantidad de suscriptores domésticos que se esperaba.

La firma logró sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre: sus ganancias subieron 338% a US$ 587 millones, o US$ 1,3 por acción, en lugar de los US$ 0,53 que se estimaban; mientras que los ingresos aumentaron 31% a US$ 5.470 millones, frente al año anterior, superando las expectativas de US$ 5.450 millones.

Sin embargo, Netflix logró sumar a sólo 420 mil suscriptores pagados netos en Estados Unidos, por debajo de las estimaciones de 659 mil de Refinitiv, en su tercer trimestre consecutivo incumpliendo la meta.

A nivel mundial, en tanto, sumó a 8,76 millones de suscriptores pagados, frente a las expectativas de 7,63 millones.

El cuarto trimestre marca el primer reporte de ganancias de Netflix desde el lanzamiento de nuevos servicios de streaming rivales en el otoño (boreal): Disney+ y Apple TV+.

La guerra por el streaming debería calentarse aún más cuando WarnerMedia, de AT&T, lance HBO Max en mayo y luego NBCUniversal, de Comcast, estrene Peacock el 15 de julio en EEUU.

Las plataformas no están compitiendo sólo por suscriptores, sino también por contenido. Netfliz sigue superando a sus rivales en términos de gasto en contenido original, apartando US$ 19 mil millones para producciones originales el año pasado.

Pero los analistas están preocupados porque la compañía sigue quemando efectivo y perdió series populares como "Friends" y "The Office", que pronto serán emitidas por su competencia.