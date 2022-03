Netflix, Santander y grandes consultoras cortan lazos comerciales con el Kremlin

Multinacionales

EY, KPMG y PwC se sumaron a las firmas que salieron de Rusia tras invasión a Ucrania. Aerolíneas acusan nuevo golpe por alza del petróleo.

Las empresas que han decidido salir de Rusia, tras la invasión a Ucrania, se cuentan por decenas.

Este lunes, el Banco Santander condenó la acción bélica por parte del Kremlin y señaló que aunque no tiene presencia directa en las dos naciones en conflicto, no realizará nuevos negocios con firmas rusas. “Estamos en permanente contacto con las autoridades, en particular con las europeas, y aplicando las sanciones internacionales. Además, no haremos nuevo negocio con empresas rusas”, indicó la matriz del grupo bancario español en un comunicado.

“Santander condena la invasión y se solidariza con los ciudadanos de Ucrania. Ayudar en la crisis humanitaria es la máxima prioridad del banco”, agregó.

Poco después, se conoció que las grandes plataformas -Netflix, TikTok y Spotify- se sumaron a la suspensión de sus servicios en el país gobernado por Vladimir Putin.

Grandes consultoras

La decisión se replicó también en el mundo de las compañías multinacionales. EY, PricewaterhouseCoopers (PwC) y KPMG cortaron los lazos comerciales con el Kremlin. La primera señaló en un comunicado que “ha comenzado una reestructuración de su firma miembro rusa para separarla de la red global”.

Afirmó que sus operaciones en ese país cuentan con más de 4.700 personas y que EY ya no prestará servicios a ningún cliente del gobierno ruso, empresas estatales o entidades e individuos sancionados en ningún lugar del mundo.

PwC, en tanto, sacará a Rusia de la red global, y KPMG anunció medidas similares para su negocio. PwC tiene 3.700 empleados en Rusia, mientras que su rival tiene más de 4.500 personas en Rusia y Bielorrusia.

Deloitte, otra de las “Cuatro Grandes” de servicios profesionales, dijo en un comunicado que “está revisando actualmente nuestro negocio y presencia en Rusia”.

Golpe a aerolíneas

Otro de los sectores golpeados por esta crisis es el de las aerolíneas que están viendo cómo el fuerte repunte de las ganancias, tras dos años de impacto por el Covid-19, se desvanece rápidamente con el alza de los precios del crudo.

Las ganancias de las líneas aéreas están en riesgo en Europa, donde el aumento de los costos del combustible se sumará a la interrupción generalizada de los vuelos.