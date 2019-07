Netflix se desploma casi 11% en bolsa por crecimiento menor a lo esperado en suscriptores

Multinacionales

El gigante de streaming mundial atribuyó su mal desempeño trimestral a los suscriptores pagos. La firma sumó 2,7 millones de personas y esperaba al menos 5 millones.

Netflix parece haber perdido su impulso. La firma se desploma en operaciones fuera de rueda casi un 11%, tras haber entregado sus resultados para el segundo trimestre del año.

El gigante del streming mundial informó que agregó menos suscriptores pagados de lo esperado entre abril y junio, luego de haber subido los precios en algunos de sus principales mercados, incluido Estados Unidos.

"Fallamos en el pronóstico en todas las regiones, pero especialmente en aquellas zonas donde hubo aumentos de precios", dijo la compañía en un comunicado.

"No creemos que la competencia haya sido un factor, ya que no hubo un cambio sustancial en el panorama competitivo durante el segundo trimestre, y la intensidad competitiva y nuestra penetración varía de una región a otra", apuntó la empresa.

A nivel mundial, la compañía sumó 2,7 millones de suscriptores pagados, en comparación con los estimados de los analistas de 5,05 millones, según datos del IBES de Refinitiv.

"Si bien nuestra membresía pagada en EEUU fue esencialmente plana en el segundo trimestre, esperamos que regrese a un crecimiento más típico en el tercer trimestre, y estamos viendo eso en estas primeras semanas del tercer trimestre", dijo Netflix en una carta a los accionistas.

La compañía dijo que ahora espera agregar 7 millones de suscriptores a nivel mundial en el trimestre que está en curso, en comparación con las estimaciones de 6,5 millones, según Refinitiv.

Otros indicadores

El ingreso de la empresa cayó a US$ 270,7 millones, o US$ 0,60 por acción, frente a los US$ 384,3 millones de un año antes.

Los ingresos totales aumentaron a US$ 4.920 millones de US$ 3.910 millones. Los analistas en promedio esperaban ingresos de US$ 4.930 millones.

Noticia en desarrollo....