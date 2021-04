Netflix vive su propia serie de terror: caen drásticamente los nuevos usuarios

Multinacionales

Para el trimestre en curso, el servicio de streaming espera sumar 1 millón de suscriptores, muy por debajo los 10 millones de hace un año. La proyección, más allá de los resultados financieros, llevó a que la acción se desplomara tras el cierre del mercado.

El inicio de año fue devastador para Netflix. Después de cerrar un 2020 a paso firme, con el impulso que le dio la pandemia a la cartera de suscriptores, enero y marzo de este 2021 revelaron cifras que pusieron nerviosos a los inversionistas.

Y es que la compañía agregó apenas 3,98 millones de usuarios, muy por debajo de los 6,29 millones que proyectó Wall Street y aún más lejos los 8,51 millones del trimestre previo. Lo peor es que, si ya esos números encendieron las alarmas, las proyecciones para los tres meses en curso no son nada alentadoras.

El servicio de streaming dijo ayer que espera sumar 1 millón de nuevos clientes, mientras que los analistas dicen esperar unos 4,4 millones. Para comparar, además, en el mismo período del año previo -es decir, entre abril y junio-, la firma sumó 10 millones de suscriptores.

Las razones de esta abrupta desaceleración estarían ligadas a las relajaciones de las medidas de confinamiento por el Covid-19 a nivel global, de la mano del avance de las jornadas de vacunación en muchos países. Ello ha permitido, por ejemplo, la reapertura de cines y el retorno de eventos deportivos, alejando a los personas de las pantallas de los televisores.

"Creemos que el crecimiento de la membresía paga se desaceleró debido al gran avance del Covid-19 en 2020 y una lista de contenido más liviana en la primera mitad de este año, debido a retrasos en la producción", dijo la empresa en su carta a los accionistas.

Y, pese a que apuntó que no cree que la competencia haya influido en la debilidad de sus números, la baja coincide con la llegada de nuevos jugadores como Amazon Prime, Disney +, HBO Max y Apple Tv.

La proyección, más allá de los resultados financieros en sí mismos, llevó a que la acción sufriera una abrupta caída en las operaciones fuera de mercado. Los títulos llegaron a caer hasta 13%, bajando de los US$ 550 cada uno.

"La fiesta del streaming de la pandemia ha llegado firmemente a su fin", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight, al diario Financial Times.

Resultados

En el mismo reporte, Netflix detalló que obtuvo ingresos por US$ 7.160 millones en el primer trimestre, un 25% más que el mismo período de 2019 -cuando no había el efecto Covid-19- y levemente superiores a los US$ 7.130 millones esperados por el mercado.

En tanto, las ganancias subieron a US$ 1.710 millones (o US$ 3,75 por acción), frente a los US$ 2,97 anticipados por los analistas.

El grupo espera gastar US$ 17 mil millones en contenido este año, con producción en funcionamiento en la mayor parte del mundo.

La empresa, además, informó que la serie mexicana de suspenso ¿Quién mató a Sara? -del guionista chileno José Ignacio Valenzuela, conocido también con el apodo de Chascas- se ha convertido en el título extranjero más popular de la casa, con un estimado de 55 millones de suscriptores sintonizados desde su lanzamiento en febrero.