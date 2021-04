Netflix vive su propia serie de terror: reporta una drástica desaceleración de sus nuevos suscriptores y la acción se derrumba

Multinacionales

El servicio de streaming dijo que en el primer trimestre del año agregó 3,98 millones de usuarios, muy por debajo de los 6,29 millones proyectados por Wall Street

Los resultados trimestrales de Netflix defraudaron al mercado, llevando a que la acción sufriera una abrupta caída en las operaciones fuera de mercado.

Más allá de los ingresos o las ganancias las cifras que pusieron nerviosos a los inversionistas tienen que ver con los nuevos suscriptores. Y es que el servicio de streaming dijo que en el primer trimestre del año agregó 3,98 millones de usuarios, muy por debajo de los 6,29 millones proyectados por Wall Street. Peor, para el trimestre actual la empresa espera sumar 1 millón de nuevos clientes, muy por debajo los 4,4 millones esperado por los analistas.

Como consecuencia de lo anterior, las acciones de Netflix perdían más de 10% en las operaciones fuera de mercado, bajando de los US$ 500.

Pese a que la compañía dijo en su reporte que no cree que la competencia haya influido en la debilidad de sus números, el débil escenario coincide con la llegada de nuevos jugadores como Amazon Prime, Disney +, HBO Max y Apple Tv.

"Creemos que el crecimiento de la membresía paga se desaceleró debido al gran avance del Covid-19 en 2020 y una lista de contenido más liviana en la primera mitad de este año, debido a retrasos en la producción", dijo Netflix en su carta a los accionistas.

La empresa reportó en los tres primeros meses del año ingresos por US$ 7,16 mil millones, levemente superiores a los US$ 7,13 mil millones esperados por el mercado. Por su parte, las ganancias subieron a US$ 1,71 mil millones o US$ 3,75 por acción, frente a los US$ 2,97 anticipados por los analistas.