Nike le da una semana de vacaciones extra a sus trabajadores para combatir el estrés

Multinacionales

El grupo de ropa deportiva establece un modelo mixto con tres días de oficina y recomienda a la plantilla cuidar de su salud mental tras la pandemia.

Nike, el gigante de ropa y material deportivo, anunció que regalará una semana extra y remunerada de vacaciones a todos los empleados de su sede central en Beaverton (Oregon), en un intento por ayudar a la plantilla a superar el estrés provocado por la pandemia.

El pasado viernes 27 de agosto, Matt Marrazzo, director general de márketing de la marca estadounidense, colgó al mediodía una publicación en su muro de LinkedIn donde anunciaba que cerraba su portátil, pero advertía que tanto él como el resto de los casi 12.000 empleados de las oficinas centrales de Nike lo mantendrían apagado durante una semana.

Seguían así las indicaciones del comité de dirección de la compañía, que había decidido que toda la empresa disfrute, hasta el próximo lunes 6 de septiembre, de unos días donde lo único que se les pide es cuidar su salud mental. "En este año (o dos) tan especial y distinto a cualquier otro, tomarse un tiempo para descansar y recuperarse es clave para desempeñar bien nuestro trabajo y mantenernos cuerdos" afirmaba Marrazzo.

Según el directivo, la empatía y la solidaridad que las empresas demuestren en esta etapa con sus empleados terminarán teniendo un impacto positivo en el ambiente y cultura del trabajo.

Cambio de modelo

Desde el pasado mes de mayo, todos los empleados de las oficinas centrales del grupo trabajan en un modelo híbrido que exige ir a la sede tres días a la semana en un sistema de turnos para intentar minimizar el riesgo de los contagios en el lugar de trabajo.

Nike no es la primera compañía internacional que ha ofrecido un extra de días libres a su plantilla. LinkedIn regaló en abril de 2020 una semana libre y remunerada llamada RestUp! (Descansa) para recuperarse del primer impacto del Covid. La red social y laboral daba un consejo similar a sus 16.000 empleados para esos días: desconexión laboral y digital.

Una medida similar llevó a cabo la aplicación de citas online Bumble, que también ha regalado una semana extra a su plantilla y ha anunciado que desde ahora esta práctica se llevará a cabo dos veces al año.

Una encuesta realizada en Estados Unidos por la consultora Visier entre 1.000 empleados concluyó que el 89% ha vivido momentos de estrés laboral en el último año. Un 70% indicó que cambiaría de trabajo por una empresa que preste más atención a la salud mental de la plantilla.

'Haz lo correcto'

Nike fue durante muchos años una marca conocida por sus agresivas campañas publicitarias. Algunos de sus eslóganes más famosos fueron "No gain, no pain" (sin dolor no hay recompensa) o "Just do it" (simplemente hazlo). Sin embargo, la compañía ha suavizado sus mensajes y ahora en la sede del grupo luce un gran letrero que dice: "Haz lo correcto".

La pandemia también ha llevado a Nike a implantar cambios en su modelo de negocio. El grupo tomó la decision de potenciar la venta directa en su canal online, para lo que tuvo que realizar un fuerte reajuste de plantilla por el que despidió a 700 empleados y más de 100 directivos. Las medidas han tenido su efecto y en la presentación de resultados en junio Nike anunció que sus ventas anuales habían ascendido a US$ 44.500 millones, un 19% más.

Las ventas realizadas a través de Nike Direct, el canal online del grupo, en el último trimestre crecieron un 73% hasta 4.500 millones de dólares.