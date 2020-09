Ola de anuncios de compras suma US$ 67 mil millones en 48 horas

Multinacionales

La reactivación de las fusiones y adquisiciones equivale a dos tercios de la capitalización de las empresas que componen el IPSA. A eso se suma el acuerdo de TikTok con Oracle y los rumores de fusión de Credit Suisse y UBS.

Mientras la mayoría de las miradas de los inversionistas se enfocaban en el acuerdo entre Oracle y Tik Tok, una ola de anuncios de fusiones y adquisiciones (M&A) por un total de US$ 67.250 millones -cerca de dos tercios de la capitalización de las empresas que componen el índice bursátil local, IPSA- inyectaron optimismo al mercado en las últimas 48 horas.

UBS y Credit Suisse

El protagonista de este lunes fue el sector bancario europeo. Durante la jornada las especulaciones apuntaron a que el presidente de UBS, Axel Weber, habría iniciado contactos para activar una posible fusión con el otro gigante bancario suizo, Credit Suisse.

Tras los últimos movimientos de concentración en Italia y España, los inversionistas están atentos a cualquier señal ante las crecientes expectativas de nuevas fusiones en el sector bancario del Viejo Continente. Como resultado, las acciones de Credit Suisse subieron hasta 3% en la bolsa de Zurich.

América Móvil y Verizon

En la región también hubo movimientos. La mexicana América Móvil acordó vender a Verizon el 100% de las acciones de TracFone, una de sus subsidiarias en Estados Unidos, por US$ 6.250 millones, una operación que concluiría durante el próximo año, dijoayer la firma latinoamericana en un comunicado.

El negocio contempla la mitad del pago en efectivo y el resto en acciones de Verizon, detalló América Móvil, el operador móvil más grande de América Latina. Los papeles de la joya del imperio empresarial del magnate Carlos Slim llegaron a subir casi 4%.

Gilead y Immunomedics

El domingo, el laboratorio Gilead Sciences anunció la compra de la compañía biofarmacéutica Immunomedics por US$ 21 mil millones, en un acuerdo que amplía su cartera de tratamientos para el cáncer.

El acuerdo brinda a Gilead acceso al medicamento de Immunomedics para tratar el cáncer de mama, Trodelvy, que recibió una aprobación acelerada de la FDA -el regulador estadounidense- en abril.

El traspaso se realizará a través de una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones en circulación de Immunomedics por US$a través de US$ 15 mil millones en efectivo disponible y US$ 6 milmillones en nuevas emisiones de deuda, informaron ambas compañías.

La noticia fue bien recibida por el mercado, con la acción de Immunomedics duplicándose en la jornada.

Nvidia y Arm

Por su parte, Nvidia acordó la compra de la división de chips Arm, de SoftBank Group, por US$ 40 mil millones, lo que representa el mayor acuerdo de la industria de semiconductores.

Cerca de un 70% de la población mundial usa la tecnología de Arm, ya que se encuentra presente en el 90% de los celulares del mundo. Se espera que a 2023 el mercado conjunto de las firmas sea equivalente a US$ 250 mil millones, abarcando la tecnología de dispositivos móviles, hasta data centers, autos e Internet de las Cosas.

Nvidia pagará US$ 21.500 millones en acciones y US$ 12 mil millones en efectivo por el diseñador de chips con sede en el Reino Unido, incluido un pago de US$ 2 mil millones en el momento de la firma.

SoftBank podría recibir US$ 5 mil millones adicionales en efectivo o acciones si el rendimiento de Arm cumple ciertos objetivos, dijeron las compañías el domingo en un comunicado. Se pagarán US$ 1.500 millones adicionales a los empleados de Arm en acciones de Nvidia.

SoftBank subió 9% en bolsa por las noticias del acuerdo, mientras que Nvidia saltó casi 6%.

TikTok y Oracle

El domingo en la noche se supo que ByteDance, la matriz china de la aplicación de videos TikTok, eligió a Oracle como su socio para seguir operando en EEUU, ante las restricciones que le ha impuesto el gobierno de Donald Trump.

De esta forma, Oracle se impuso a Microsoft, el otro interesado en la popular plataforma. Sin embargo, ayer se detalló que el pacto entre las compañías será una asociación, no una adquisición.

Oracle dijo que es parte de una propuesta presentada por ByteDance al Departamento del Tesoro el fin de semana, en la que actuaría como el “proveedor de tecnología confiable” de TikTok. Las acciones de la firma de EEUU subieron más de 4% ayer.