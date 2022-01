OPAs por Nutresa y Sura en horas finales: Gilinski debería desembolsar más de US$ 1.000 millones

Multinacionales

Ad portas de que terminen los plazos para que accionistas vendan sus papeles, el impulsor de los procesos ya tendría asegurado un cupo en ambos directorios con los resultados que se conocían.

Con 64 emisores, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es la más pequeña del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). A pesar de esto, todos los ojos están puestos sobre ella a raíz de que en las próximas horas dos gigantes vivirán momentos claves en sus operaciones.

Esto, porque las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) presentada por el Grupo Gilinski por Sura y Nutresa estarán vigentes hasta este martes y miércoles, respectivamente. Mientras en el primer caso el empresario busca llegar hasta el 31,68%, en el segundo es hasta el 62,625%.

Dependiendo de cómo resulte el proceso, se pueden abrir varios caminos para estas empresas, que en conjunto suman capitalizaciones de mercado por más de US$ 6.000 millones, por lo que los ojos de toda la región están puestas en ver si la jugada de Gilinski -que analistas la grafican como un intento de "recuperar lo perdido"- da resultados.

La puerta al directorio

Los porcentajes que logre el empresario en las dos OPA serán la clave. Aunque todo apunta a que las aceptaciones estarán bajo el máximo propuesto, será determinante ver si los títulos que adquiera le permitirán elegir directores en ambas sociedades, lo que le abriría una puerta a la toma de decisiones de ambas compañías.

Andrés Moreno Jaramillo, economista y experto en acciones, cree que Gilinski no logrará su objetivo de conseguir el 50,1% de Nutresa, pero considera que será un proceso exitoso si logra del orden del 30% de las acciones.

"Gilinski quiere al menos el 50% de la compañía, pero es difícil que lo consiga porque el Grupo Empresarial Antioqueño tiene el restante 46% de ellas y no todos los minoritarios están dispuestos a vender", dice.

Bajo ese escenario, estima que Gilinski "va a comprar todo lo que le llegue. Va a lograr un 30%-40% de las acciones y después hará otras ofertas para convencer a los minoritarios rezagados".

De obtener este porcentaje, el empresario podría conseguir al menos un puesto en la Junta directiva de la compañía de alimentos.

Hasta la mañana de este lunes, se habían declarado 1.978 aceptaciones, equivalentes a 71.345.103 acciones, lo que totaliza US$ 518 millones y el 15,58% del capital accionario en Nutresa. Así, el banquero caleño ya tendría un puesto en el directorio y se convertiría en el segundo mayor accionista al desplazar a Grupo Argos al tercer puesto, con un 9,87% de participación.

Respecto de Sura, Gilinski ya tenía aceptaciones por el equivalente a 13,84% del capital accionario, por unos US$ 550 millones y, por lo tanto, si se confirma esta participación también lograría un cupo en el directorio.

Según Moreno, "es posible que lo logre (una OPA exitosa en Sura), aunque no sé si el 25%, pero ya ha dicho que si no logra ese porcentaje mínimo no compra nada o que puede modificar la oferta. Considero que si logra un 15% sería un éxito y debería pensar si lo adquiere, porque en ambos casos tendría un puesto en la junta directiva y podría ser una persona más interesante, con más poder en cuanto a la estrategia y organización de las compañías".

Movimientos de última hora

La semana pasada, en una asamblea extraordinaria de accionistas, Nutresa y Sura decidieron modificar su Junta Directiva de sus empresas y reducir de ocho a siete el número de sus miembros. Esta maniobra de última hora fue interpretada por el mercado como un intento de evitar que Gilinski lograra un cupo en ellas, hecho que podría carecer de sentido dado que el empresario -con el piso ya comprometido- podría ingresar de todos modos a las mesas.

También habrá que ver la relación que pueda darse al interior de los directorios. En especial después que Grupo Argos pasara a la ofensiva y, junto con informar que no concurriría a la OPA, anunciara que impulsaría una serie de medidas para potenciar el valor de Sura, lo que incluso incluía la posibilidad de listar en bolsas internacionales parte de las unidades de negocio del grupo o buscar socios estratégicos.