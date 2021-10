Otro más: La inmobiliaria china Sinic probablemente incumplirá pago de bonos

Multinacionales

El promotor chino Sinic Holdings dijo el lunes que probablemente no cumplirá con el pago de bonos por valor de US$ 250 millones, ya que no tiene suficientes recursos para hacer frente al vencimiento en la fecha prevista.

El caso pone de manifiesto el impacto de China Evergrande Group, que está luchando con US$ 305.000 millones de deuda, en el resto del sector de alto rendimiento a medida que la liquidez se evapora y las ventas se ralentizan.

Sinic dijo en septiembre que un acreedor había exigido el reembolso del principal y los intereses acumulados por un total de US$ 75,4 millones, debido a los pagos atrasados de la financiación local, y que el acreedor había nombrado administradores judiciales para algunas unidades.

La ejecución del acreedor desencadenó condiciones bajo las cuales otros acuerdos de financiación y bonos por valor de US$ 710 millones pueden ser inmediatamente pagaderos si los acreedores deciden ejecutarlos, dijo la compañía

Sinic dijo que estaba en conversaciones con los prestamistas y otros interesados sobre los acuerdos de reembolso. El pago y el último pago de intereses de la primera tanda de bonos por valor de US$ 250 millones vence el 18 de octubre.

El promotor, que tiene su sede en Shanghái, tiene un pasivo total de US$ 1.010 millones en virtud de acuerdos de financiación en el extranjero.

Las acciones de Sinic están suspendidas de negociación desde el 20 de septiembre, tras desplomarse casi un 90% ese día.