Pérdidas de Avianca llegan a los US$ 516 millones en lo que va del año

Multinacionales

Avianca Holdings logró ingresos operativos totales por US$ 1.200 millones durante el tercer trimestre de año, lo que representa una leve reducción respecto de los US$ 1.231 millones que se había obtenido en el mismo período de 2018.

Además, las pérdidas crecieron a US$ 40,1 millones entre julio y septiembre, una cifra que asciende a US$ 516,1 millones si se observa el lapso entre enero y septiembre. En el caso de las ventas al noveno mes de año, también cayeron a US$ 3.470 millones en comparación de los US$ 3.600 millones del año pasado.

Según la aerolínea, la caída se explica en parte a la disminución que hubo en los ingresos de los pasajeros, que cayeron 1,3%; y lo de los ingresos por carga y otros, que disminuyeron 2,4%.

La compañía explicó que en este período transportó 7,8 millones de pasajeros, una caída de 0,5%, mientras que el factor de ocupación consolidado fue de 82,9% para el tercer trimestre de 2019.

La firma también destacó la caída de 2,8% de los gastos operativos totales, mientras que el Ebitda quedó en US$ 264,9 millones con un margen de 21,8%.

Estrategia de 2019

El CEO de la compañía, Anko van der Werff, destacó que en el tercer trimeste de este año se priorizó el control de los costos operativos, restando 21 rutas no rentables y redistribuyendo la capacidad liberada. "Estamos densificando parte de nuestra flota A320 que opera principalmente en mercados nacionales y rutas internacionales de corta distancia. Esto nos permite mejorar significativamente el rendimiento de los costos por aeronave mientras mantenemos nuestro mejor producto en su clase por el cual somos conocidos", dijo el directivo.

Van der Werff también resaltó el nuevo modelo de esquema de tarifas en los mercados de Ecuador y Colombia, además de que el re-perfilamiento de la deuda les ha permitido garantizar la liquidez adecuada. Recordó, además, los resultados del intercambio de bonos y el compromiso de United Airlies y Kingsland Holdings de proporcionar a Avianca un préstamos de US$ 250 millones.

"Mirando hacia adelante, el 4 de diciembre, Avianca Holdings celebrará 100 años de operación continua, marcando un hito significativo en nuestra historia corporativa, como también en la aviación mundial. Este centenario también representa un punto de inflexión importante para nuestra empresa, ya que establecemos una base sólida para que Avianca avance, asegurando la rentabilidad y la expansión sostenible de los márgenes para el futuro que se avecina", agregó el director de la compañía.