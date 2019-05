PlacetoPay buscará alianzas para entrar a Chile, Perú y Argentina este año

Multinacionales

La plataforma incluyó la opción de pagos mixtos, que permite que se haga una compra con varios métodos, como tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros.

En 2018, por primera vez, el número de operaciones y el monto de las transacciones monetarias por internet fueron mayores a las realizadas en las oficinas bancarias de Colombia. PlacetoPay, plataforma de pagos electrónicos con más de 18 años en el mercado, ha desarrollado innovaciones para diversificar los medios de pago y aumentar su presencia en la región. Ricardo García, gerente de la plataforma, le contó a LR cuáles son las nuevas funcionalidades y sus aspiraciones para este año.

¿Cuántos clientes tienen y cuánto están moviendo al año en transacciones?

Atendemos cerca de 900 comercios en todo el país. Al cierre de abril, procesamos 5,6 millones de transacciones y $3,3 mil de millones de pesos colombianos. El año pasado, procesamos 13,5 millones de transacciones y $6 mil millones de pesos colombianos. Al cuarto mes del año, venimos creciendo 43% en número de operaciones y en el monto procesado, 78%. El monto transado está creciendo más que el número de transacciones porque nos hemos enfocado en algunos sectores de Gobierno para facilitarle la vida a los ciudadanos, como el pago de impuestos.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para este año?

Esperamos crecer 50%, es decir que esperamos llegar a más de 18 millones de transacciones y en facturación, crecer a 45% o 50%. Para este año tenemos una apuesta importante para crecer en la región. Actualmente hacemos transacciones en Ecuador y en Colombia. La idea es lograr este año conexiones en Chile, Perú y Argentina. El año pasado desarrollamos una conexión que nos permite procesar transacciones de México a Panamá y las islas del Caribe. Ya empezamos a tener comercios en Panamá, Costa Rica y en algunas islas. La idea es que con esa conexión que logramos el año pasado, empecemos a atraer clientes.

¿Cuáles son las nuevas funcionalidades de PlacetoPay?

Tenemos tres funcionalidades que desarrollamos recientemente. La primera tiene que ver con un tema que nosotros llamamos pagos mixtos. Desarrollamos una funcionalidad que permite que, a través de internet, se pueda pagar con diferentes métodos de pago una misma transacción. De esa forma se puede pagar, por ejemplo, la matrícula de la universidad con la tarjeta de crédito, con un débito a cuenta de ahorro corriente y con otra tarjeta de crédito. También es útil para pagar algo entre varias personas.

¿Hay un costo por cada método de pago o por cada persona que hace su aporte?

La funcionalidad está incluida dentro de PlacetoPay y no cobramos adiciones por esta. El comercio simplemente debe solicitar que sea incluida en el servicio que se le está prestando, y ya no verá una sola transacción, sino 15 ó 20 para un mismo pago. De cara al sistema financiero, no le cuesta más al comercio porque al fin y al cabo el monto recaudado, que es por lo general sobre lo que se cobra, seguirá siendo el mismo.

¿Cuál es la segunda?

Le estamos apostando muy fuerte a una solución de IVR (interactive voice response). La funcionalidad del IVR tradicionalmente está usada para call center, a través del cual empiezan a hacer llamadas con el propósito de lograr que los usuarios accedan a servicios o productos. Pero nosotros también lo estamos usando para recuperar carritos de compra abandonados.

¿Cómo se hace esto?

El cliente entra a una página web, quiere comprar algo, empieza a seleccionar productos en el carrito de compras y abandona la página por cualquier razón. Un agente de call center se da cuenta de que el cliente abandona el carro y lo llama para preguntar si desea continuar con la transacción. Si la respuesta es sí, entonces lo comunican con el IVR para que siga con la compra y el asesor del call center no tenga acceso a la información sensible.

