Richard Branson dice que se recupera de Covid e insta a la vacunación

El multimillonario Richard Branson dijo este jueves que se está recuperando actualmente de un caso "leve" de coronavirus y agregó que él y su esposa contrajeron la variante ómicron, junto con otros miembros de su familia.

Branson dijo en un tuit que "no puedo enfatizar lo suficiente" en que aquellos que son elegibles para un refuerzo, deben recibir uno cuando sea posible.

En otro tuit, Branson dijo que no estará con el equipo de Virgin Orbit para tocar la campanilla en Nasdaq el viernes.

Friends & family, including myself and my wife Joan, recently caught omicron. Thanks to all being vaccinated and boosted, our symptoms have been mild. Can’t stress enough – if you’re eligible and in a country that offers boosters, get your booster now.