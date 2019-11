Saudi Aramco cancela roadshow internacional de su apertura a bolsa

Multinacionales

La empresa informó ayer a los bancos internacionales que suspendía las reuniones con inversionistas en Europa.

Arabia Saudita abandonó sus planes de promocionar las acciones de su petrolera estatal, Saudi Aramco, fuera de las fronteras del reino y sus vecinos del Golfo Pérsico, en la última señal de que las ambiciones de la apertura a bolsa son cada vez menores.

Ayer se informó a los bancos de Wall Street con mandatos para vender las acciones a inversionistas internacionales -como Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan Chase- que no se realizaría ninguna reunión formal en Europa con potenciales inversionistas, un día después de que se cancelaran los roadshows en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Esta decisión habría tomado por sorpresa a los bancos, dijeron personas con conocimiento del proceso a Bloomberg.

No hacer el roadshow es el golpe más reciente para el reino, que ahora busca recaudar US$ 25 mil millones a través de la flotación de Saudi Aramco, lo que equivale a sólo una fracción de los US$ 100 mil millones que alguna vez pretendió.

Para cumplir su meta, apostará sólo por los inversionistas locales y los del Golfo. De hecho, los bancos sauditas están mejorando las condiciones de sus préstamos para permitir que los habitantes locales puedan comprar más acciones.

“Arabia Saudita ha estado moviendo la oferta pública inicial para que se enfoque más en los inversionistas locales”, dijo Ayham Kamel, analista de Eurasia para Medio Oriente, a Bloomberg. “La demanda occidental iba a ser tibia dada la valoración y el riesgo geopolítico”.

Precio aceptable

El reino está intentando abrir la compañía a bolsa a un precio aceptable para el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, quien presionó por una valoración total de US$ 2 billones (millones de millones) por casi cuatro años y ha hecho de la oferta pública inicial el pilar de sus reformas económicas.

Sin embargo, las autoridades saudíes han tenido que moderar sus expectativas en un esfuerzo por atraer a inversionistas locales y extranjeros.

El domingo, la empresa reveló un rango de precios para sus acciones que valoran a la compañía entre US$ 1,6 billón y US$ 1,7 billón, por debajo de la meta del príncipe heredero, pero muy por encima de las grandes firmas de Silicon Valley.

“El rango de valoración es más alto de lo que la mayoría de los inversionistas institucionales considerarían atractivo”, explicó Neil Beveridge, analista de Sanford C. Bernstein & Co, a Bloomberg.