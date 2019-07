Saudi Aramco reanuda los preparativos para ser la mayor apertura en bolsa de la historia

Multinacionales

La empresa ha mantenido conversaciones con un grupo selecto de bancos de inversión para hablar de los posibles roles en la oferta pública.

Arabia Saudita está reanudando los preparativos para una posible oferta pública inicial del gigante petrolero Aramco, meses después de aplazar el debut bursátil, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Aramco, la compañía más rentable del mundo, ha mantenido conversaciones recientemente con un grupo selecto de bancos de inversión para hablar de los posibles roles en la oferta pública, según las personas. Un trabajo más intenso sobre la oferta inicial podría cobrar impulso a finales de este año o principios del próximo año, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada.

La reanudación del plan de salida a bolsa se enfrenta a importantes obstáculos, entre ellos la capacidad del reino de lograr la valoración de US$2 billones que ha estado buscando para la compañía. La demanda para la venta de acciones probablemente también sufra el impacto de unos precios más bajos del petróleo, así como la creciente preocupación de importantes inversores institucionales sobre las empresas de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.

El príncipe heredero de la corona saudita, Mohammed bin Salman, también quiere cotizar Aramco en la bolsa de Nueva York, pero los asesores desconfían de exponer a la empresa a los riesgos de litigios en Estados Unidos. El príncipe Mohammed ha insistido en que la salida a bolsa tendrá lugar en 2020 o 2021.

Después de trabajar con bancos durante más de dos años, Aramco suspendió formalmente los planes de salida a bolsa el año pasado y, en su lugar, decidió comprar una participación de US$69.000 millones en el gigante químico Saudi Basic Industries Corp. Aramco planea esperar hasta que se complete la adquisición de Sabic antes de debutar en bolsa, dijo una de las personas.

La petrolera trabajó inicialmente con Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley en el plan de oferta de acciones. No quedó claro de inmediato si había vuelto a contactar con todos los bancos o si también estaba considerando algunas empresas nuevas.

No se ha tomado una decisión definitiva, y el plazo para la venta de acciones aún podría cambiar, dijeron las personas. Aramco, oficialmente conocida como Saudi Arabian Oil Co., no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El proyecto de salida a bolsa se anunció por primera vez en 2016 y representaba la piedra angular del plan Visión 2030 para modernizar la economía saudí con el objetivo de llevar a cabo el debut bursátil en el segundo semestre de 2018. El reino quiere recaudar un récord de US$100.000 millones con la venta de una participación del 5% en Aramco, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia y un buen botín para cualquier banco que gane un mandato en la oferta.