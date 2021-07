"Ser humano malo": los cruces de Elon Musk con el abogado demandante en el juicio por la compra de SolarCity

Multinacionales

El segundo hombre más rico del mundo era presidente y el mayor accionista de ambas empresas en el momento que se hizo el acuerdo.

Elon Musk logró controlar su temperamento al tiempo que concluía su segundo y último día de fuertes cuestionamientos en relación a la adquisición de SolarCity por Tesla Inc. en 2016.

Musk, el primer y más importante testigo en el caso, discutió en algunas ocasiones con el abogado de los demandantes durante las ocho horas que permaneció en el estrado de los testigos. Sin embargo, no hubo ningún momento dramático de parte de uno de los directores ejecutivos más francos de la industria.

Los inversionistas y los fondos de pensiones que lideran la demanda alegan que Musk y la junta de Tesla incumplieron sus obligaciones fiduciarios cuando acordaron la compra del entonces emproblemado instalador de paneles solares. Musk es el único acusado. El resto de la junta alcanzó acuerdos por US$ 60 millones el año pasado.

Se espera que el juicio dure un total de dos semanas. Si Musk gana, y el juez determina que el trato fue una transacción legítima, será otro ejemplo de cómo el director ejecutivo escapa a las consecuencias de sus actos. Si pierde, se le podría ordenar a Musk que devuelva de su propio bolsillo los aproximadamente US$ 2.000 millones que Tesla desembolsó para SolarCity. Esa última opción también sería un duro golpe a su reputación de titán tecnológico que casi siempre se sale con la suya.

Los cruces

Randy Baron, el abogado de los demandantes, pasó gran parte del martes cuestionando a Musk sobre su papel durante la negociación del precio de SolarCity y reprodujo clips de declaraciones grabadas en video de los banqueros involucrados en el acuerdo de US $ 2.000 millones. Musk mantuvo la calma en gran medida, pero se le veía claramente frustrado por la línea de las preguntas. "Tus preguntas son tan engañosas que es una tontería", dijo Musk en un momento.

En su testimonio del lunes, Musk dijo que tuvo poca participación en la consideración de la junta del acuerdo de SolarCity, pero el martes, Baron Dijo que Musk había contratado abogados para llevar a cabo el acuerdo, a pesar de que la junta de Tesla en ese momento no estaba interesada. El multimillonario también celebró reuniones semanales para impulsar el ritmo de los esfuerzos de diligencia necesarios para la adquisición de SolarCity.

A Musk no le gustó la caracterización de Baron de las reuniones, que no incluían a miembros de la junta, y las dibujaba como una "conspiración" entre banqueros y abogados. "Tienes el hábito de usar un lenguaje que no es exacto", dijo Musk. "Estás intentando conjurar algún tipo de conspiración. Eso no está bien ".

Tesla se habría beneficiado del trato incluso si hubiera comprado SolarCity en inmediatamente lo hubiera cerrado, indice Musk.

"Los US$ 3.000 millones de flujos de efectivo son 50% más altos que la cantidad que pagamos", Dijo Musk. "Incluso si simplemente hubiéramos comprado SolarCity para cerrarla, habríamos obtenido US$ 3.000 millones en flujos de efectivo por US$ 2.000 millones que pagamos. Es algo obvio ".

Musk se enredó en repetidas ocasiones en discusiones con Baron, y lo llamó un "ser humano malo". También hizo algunas declaraciones, como cuando dijo que no le gustaba ser director ejecutivo.

Kimbal Musk, el hermano menor de Musk, es el próximo testigo programado. Kimbal Musk está en los consejos de Tesla y SpaceX.

El caso es lo que se conoce como una acción derivada de los accionistas, donde los accionistas actúan para proteger a la empresa. Si la demanda tiene éxito, las ganancias van a Tesla, no a los accionistas que presentaron la demanda.

Si bien Musk es seguido a menudo donde quiera que vaya por fanáticos enamorados de Tesla y SpaceX, en la sala de audiencias de Wilmington, Delaware esta semana hubo pocas señales de partidarios. Un hombre vio el juicio con una camiseta que portaba la leyenda de "Occupy Mars", pero por lo demás, los espectadores fueron pocos. El juicio tuvo que interrumpirse el martes durante dos horas porque alguien vomitó en la sala del tribunal.