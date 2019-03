¿Siempre atrasado? Aerolínea prueba programa para pasajeros que llegan tarde

Multinacionales

Algunos pilotos se han quejado de que el esfuerzo de la aerolínea por mejorar su tasa D-0 ha dejado a pasajeros esperando en las puertas.

Es el equivalente en los aeropuertos de la violencia vial: corre hacia la zona de embarque pero se encuentra con la puerta cerrada y el avión retrocediendo lentamente.

Una razón por la que el personal de embarque es tan estricto respecto a esa puerta es una métrica de aerolínas llamada "D-0", que designa un vuelo que sale exactamente a la hora programada. La industria y los reguladores monitorean rigurosamente esta medición para ver qué firmas operan de manera confiable y cuáles no.

Con el objetivo de aliviar al menos parte de este dolor, United Continental Holdings prueba un programa llamado "Dynamic D-0" en su terminal de Denver para permitir al personal de la puerta de embarque retrasar un despegue para dar cabida a los clientes y empleados que se apresuran a tomar un vuelo de conexión.

El sistema "le dice a un empleado, a los clientes: 'aquí hay cinco o seis pasajeros que están llegando a esta conexión; van a llegar cinco minutos tarde, pero sabemos que podemos recuperar el tiempo de viaje en este vuelo en particular'", comentó el martes el presidente de United, Scott Kirby, en una conferencia con inversionistas. "A veces no podemos y no detenemos el avión".

Por lo general, alrededor de una cuarta parte de los vuelos de United llegan 10 o más minutos antes, lo que significa que pueden compensar por un ligero retraso en el tránsito. El nuevo software examina los vuelos en este grupo y coordina los datos con la lista de pasajeros de United que harán conexión como una forma de decidir qué vuelos pueden permitirse esperar. El centro de operaciones de United identifica los vuelos a detener y alerta a los empleados de la puerta.

La prueba ha salvado a miles de pasajeros de perder un vuelo, afirmó Kirby. Es probable que el nuevo sistema tenga "mínimo impacto en el desempeño ya que se espera que los vuelos lleguen a tiempo, incluso con la espera", señaló la portavoz de United, Erin Benson. La empresa expandirá la automatización a otros aeropuertos grandes en el transcurso de este año y con el tiempo la usará en todos sus vuelos y en todo el mundo.

Los despegues puntuales se han vuelto mucho más críticos a medida que las aerolíneas de Estados Unidos trabajan para mejorar la confiabilidad de sus horarios, un atributo que operadores como Delta Air Lines y Spirit Airlines promocionan cada vez más como forma de ganar clientes. En toda la industria, el 79,1 por ciento de los vuelos de aerolíneas estadounidenses llegaron a tiempo el año pasado hasta noviembre, según las estadísticas más recientes.

La mayor aerolínea del mundo, American Airlines, se ha enfocado celosamente en su desempeño en la medición D-0 después de lidiar con retrasos de vuelos por más de un año.

La compañía, que ocupó el séptimo lugar entre las 10 primeras aerolíneas en materia de vuelos puntuales el año pasado (77,3%), fijó un objetivo D-0 de 69,7% para 2019. Las demoras de varios minutos en un vuelo pueden afectar al sistema hub and spoke, poniendo en peligro las operaciones de conexión en el transcurso de la jornada, explicó Ross Feinstein, un portavoz estadounidense.

Algunos pilotos y trabajadores de zona de embarque estadounidenses se han quejado de que el esfuerzo de la aerolínea por mejorar su tasa D-0 ha dejado a pasajeros esperando en las puertas y a veces el equipaje que pertenece a pasajeros que abordaron no se puede subir al avión.

United, con sede en Chicago y que ocupó el sexto lugar hasta noviembre (77,9%), ha hecho del mejor rendimiento en cuanto a los vuelos a tiempo un aspecto crucial de su ofensiva para atraer clientes perdidos durante su fusión con Continental.