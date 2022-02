Smart busca recaudar hasta US$ 1.000 millones para revivir miniauto como marca totalmente eléctrica

Multinacionales

Smart Automobile Co., una empresa conjunta entre la alemana Mercedes-Benz y el mayor fabricante de automóviles privado de China, Zhejiang Geely Holding Group Co., está considerando recaudar fondos como parte de sus planes para revivir el icónico miniauto como una marca totalmente eléctrica, según personas familiarizadas con con el asunto.

Smart está hablando con asesores y podría buscar entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones en fondos nuevos vendiendo una participación minoritaria en la empresa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Un acuerdo privado de recaudación de fondos para Smart, que actualmente está valorado en unos US 5.000 millones, podría atraer el interés de otros fabricantes de automóviles y fondos de inversión estratégica, dijeron las personas.

La empresa utilizará las ganancias para impulsar su marca como fabricante de vehículos eléctricos, dijeron las personas. Los planes para que la línea global de Smart se vuelva completamente eléctrica se anunciaron en 2018, después de haber hecho el cambio en América del Norte.

Las consideraciones son preliminares y detalles como el tamaño de la ronda podrían cambiar según la demanda, dijeron las personas. Los representantes de Smart y Mercedes-Benz se negaron a comentar.

Mercedes-Benz y Geely, propiedad del multimillonario Li Shufu, anunciaron formalmente la empresa conjunta Smart de 5.400 millones de yuanes (US$ 849 millones), con sede en Hangzhou Bay, Ningbo, a principios de 2020. Como parte del acuerdo, los diseñadores de Mercedes-Benz diseñan futuros vehículos inteligentes y Geely los diseñaría. Con la producción basada en China, la empresa apuntaría a ampliar su cartera de vehículos.