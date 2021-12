Spider Man busca transformarse en el superhéroe de los cines con el mejor debut de una película en pandemia

Multinacionales

Boxoffice Pro pronostica un fin de semana de estreno norteamericano de US$ 224 millones para "No Way Home". Sony ha proyectado US$ 130 millones.

El tan esperado "Spider-Man: No Way Home" de Sony Group lleva menos de un día en los cines y ya está batiendo récords.

La película generó US$ 50 millones en ventas de boletos del jueves, dijo Sony. Eso es más de la mitad del máximo de la era de la pandemia establecido hace casi tres meses por "Venom: Let There Be Carnage" de la misma compañía.

"No Way Home" está proporcionando una sacudida necesaria para los cines que soportaron meses de cierres provocados por la pandemia, seguidos de una recuperación desigual que ha visto fracasar incluso las películas con críticas fuertes. Se espera que los cines recauden alrededor de US$ 4 mil millones en ventas de boletos a nivel nacional este año, una fracción de los US$ 11,4 mil millones generados en 2019.

AMC, una acción de meme que ha experimentado grandes oscilaciones este año, subió hasta un 22% en las operaciones intradiarias el viernes, la mayor cantidad desde fines de agosto.