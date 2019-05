Sport Ilustrated fue vendida a Authentic Brands en US$ 110 millones

Multinacionales

Authentic Brand, busca rentabilizar esta adquisición con la entrega de licencias para el uso del icónico nombre de la revista, considerada como la joya de la corona del mundo editorial.

Meredith Corp anunció la venta de la tradicional revista Sport Ilustrated como parte de un esfuerzo por vender los títulos de Time Inc que no encajan con sus otras publicaciones. No obstante, la compañía de medios continuará publicando la revista impresa Sports Illustrated y administrará su sitio web por al menos dos años. También supervisará la publicidad, el video y las redes sociales de la marca.

Mientras tanto Authentic Brands, verá los contratos de licencia que van desde productos de consumo hasta servicios de apuestas.

"El nombre confiable de Sport Ilustrated y los fervientes seguidores devotos sentaron las bases para que la marca se convierta en un líder en estilo de vida y entretenimiento", dijo en un comunicado el director ejecutivo de Authentic Brands, Jamie Salter.

Al igual que como ocurre con otras publicaciones impresas, Sport Ilustrated ha perdido terreno en la era del periodismo online. Las revistas de deporte enfrentan una competencia con numerosas startups digitales como: Bleacher Report, SB Nation, The Athletic, Deadspin y The Ringer. En este contexto la revista de ESPN anunció este año que no continuará con la publicación regular de su edición impresa.

Aun así, Sports Illustrated todavía alcanza al mes los 175 millones de consumidores en Estados Unidos, según Meredith. La compañía adquirió el título en 2018 cuando compró Time Inc. Luego procedió a poner a Time, Fortune y Sports Illustrated en el conglomerado.