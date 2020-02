Spotify apuesta por los podcasts para diversificarse ante fuerte competencia

Multinacionales

La firma de streaming musical anunció que compró The Ringer, el grupo de medios digitales enfocado en el deporte, para ofrecer variedad a sus 271 millones de usuarios.

La compañía de streaming musical Spotify Technology reportó ayer un salto de 29% en el número de suscriptores premium para el cuarto trimestre de 2019, en medio de su apuesta por expandirse más allá de la música y lograr más crecimiento en el mundo de los podcasts.

La firma sueca superó las expectativas de los analistas gracias a una serie de promociones que puso en marcha para hacer frente a la dura competencia por la industria musical que mantiene con rivales como Apple y Amazon.

La cifra de suscriptores que pagan por el servicio, y que representan casi el 90% de sus ingresos, llegó a 124 millones para los tres meses hasta diciembre frente al año anterior. Los analistas esperaban en promedio que llegara a 122 millones de usuarios premium, según FactSet.

En tanto, los ingresos subieron un 24% frente al mismo período del año previo, para ubicarse en 1.860 millones de euros (US$ 2.050 millones) para el último trimestre de 2019, desde los 1.500 millones de euros del año previo y un poco por debajo de lo estimado por analistas.

Crecer en podcasts

La estrategia de Spotify es clara: el negocio de los podcasts está creciendo y ello podría impulsar a la firma más allá de ser una tradicional biblioteca musical.

Por ello, la empresa anunció ayer que alcanzó "un acuerdo definitivo" para comprar The Ringer -el grupo de medios digitales enfocado en el deporte-, pero no reveló los términos de la venta.

El impulso a las cada vez más famosas cápsulas multimedia es la "prioridad número uno" para Spotify, dijo ayer al Financial Times el presidente ejecutivo de la compañía, Daniel Ek, quien además comparó la alianza con "comprar ESPN".

La compañía gastó cientos de millones de dólares el año pasado comprando las startups de podcasts Gimlet Media, Anchor y Parcast, en una ola de gastos que ha sido comparado con el impulso que ha estado dando Netflix a la programación original.

"Gimlet para nosotros es como HBO, y The Ringer es como ESPN", dijo Ek.

El ejecutivo agregó que Spotify podría hacer que algunos de los podcasts de The Ringer sean exclusivos para el grupo de transmisión.

"Vamos a ser oportunistas al respecto (...) pero no hemos hecho ningún plan con firmeza".

The Ringer fue fundada por el experiodista deportivo de ESPN Bill Simmons, en 2016.

Además de los podcasts, publica noticias de deportes, entretenimiento y política en un sitio web -que seguirán operando bajo Spotify- y videos sin guión.

Paul Vogel, director financiero de Spotify, dijo que la compañía no podía proyectar el impacto de los podcasts en sus márgenes de ganancias.

Impulso de suscriptores

Más allá del éxito de los podcasts, la compañía de transmisión de audio más grande del mundo en términos de suscriptores aseguró que no abandonará el catálogo musical que es, en gran parte, propiedad de los grandes sellos discográficos.

Spotify añadió 11 millones de suscriptores en los últimos tres meses de 2019, muy por encima de los 9 millones adicionales esperados por el mercado y en el extremo superior de la guía de Spotify.

El total de usuarios, incluidos aquellos que no cancelan por la plataforma, llegó a 271 millones, por encima de las previsiones de consenso de 265 millones.

Spotify advirtió a los inversionistas que 2020 sería "un año de inversión", mientras duplica sus esfuerzos hacia las mencionadas cápsulas multimedia, que ya acapara la atención del 16% de sus usuarios.

La compañía, que entrega la mayor parte de sus ingresos a los pagos de regalías a la industria de la música, informó una pérdida operativa de 77 millones de euros entre octubre y diciembre.