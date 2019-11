Telefónica no le teme a Trump: hace de Huawei su principal proveedor en Brasil

Multinacionales

La española adjudica al grupo chino la mayoría de la nueva red de 4G en el gigante latinoamericano, a pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense.

Telefónica ha apostado por el fabricante chino Huawei para convertirlo en su proveedor líder en el mercado brasileño, donde la operadora española trabaja con la marca Vivo.

Tras la última adjudicación del grupo brasileño, Huawei ha pasado a ser el proveedor principal de equipamiento de radio para la red de telefonía móvil de Vivo, superando a la sueca Ericsson.

Hasta este año, la red de 4G de Telefónica en Brasil estaba siendo suministrada en un 40% por Huawei y en un 60% por Ericsson. Pero, después de la reciente adjudicación, el fabricante chino ha pasado a ser el principal proveedor de las estaciones base de la red de Telefónica en Brasil, con entre el 60% y el 70% de la red, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso. Ericsson se mantiene como el proveedor del resto de la red en la tecnología de 4G.

Con todo, las mismas fuentes señalan que el equipamiento adjudicado es de estaciones base de radio, el equipo electrónico que se instala en cada emplazamiento, pero no el denominado core, que es el núcleo central de la red y donde residen las funciones fundamentales del sistema.

Polémica con EEUU

La decisión de Telefónica en Brasil se ha tomado después de que el fabricante chino se haya visto envuelto en una enorme crisis reputacional, debido a las acusaciones de la Administración estadounidense de que las redes de Huawei pueden ser objeto de espionaje o de sabotaje por parte del Gobierno chino, acusaciones que no han sido demostradas por la Administración norteamericana y que Huawei lleva desmintiendo tajantemente desde el inicio del conflicto, en 2018.

Por el momento, en Brasil, Telefónica no ha decidido aún desplegar tecnología de 5G, por lo que no ha lanzado aún los concursos, denominados RfQ (Request for quotation) o peticiones de ofertas, mediante los que se adjudican este tipo de equipamientos.

La decisión de Telefónica tiene mucha trascendencia por la importancia que Brasil tiene en el conjunto de la operadora española. La filial brasileña es el segundo negocio más importante para Telefónica en términos absolutos, sólo por detrás de España.

Lee la nota original, aquí.