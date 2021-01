Tesla buscará expandirse tras no cumplir objetivo de 2020

Tesla quedó cerca de cumplir su objetivo de 500.000 entregas de vehículos para 2020, lo que sentó las bases para un nuevo año en el que pretenderá expandir su presencia en China y alistar la apertura de sus nuevas plantas en Texas y Alemania.

El 2 de enero, el fabricante de automóviles eléctricos dijo que en los últimos tres meses del año entregó 180.570 vehículos, superando cualquier otro trimestre, pero quedó 450 entregas por debajo del medio millón que había pronosticado para el año su director ejecutivo, Elon Musk. Tesla ha estado aumentando la producción de sus modelos más baratos para satisfacer la creciente demanda mundial de vehículos eléctricos, con un aumento total de 36% en 2020 con respecto al año anterior.

"La buena noticia es que Tesla tiene la fórmula que los consumidores buscan", escribió a los clientes Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures. "La mala noticia es que para mantenerse al día con la demanda, la empresa necesitaría terminar rápidamente la construcción de las nuevas plantas en Austin, Texas y Brandenburgo, Alemania. Si bien lo hicieron parecer sencillo en Shanghái, aumentar la producción es difícil y será uno de los temas más importantes para Tesla en 2021", señaló.

Musk y Tesla tuvieron un año extraordinario. En diciembre, la compañía se unió al índice S&P 500 después de cinco trimestres consecutivos de ganancias. Las acciones subieron 743% en 2020, lo que le dio al fabricante de automóviles una capitalización bursátil de US$668.900 millones. Musk, quien terminó el año como la segunda persona más rica del mundo, elogió a su equipo a través de Twitter y recordó que en los inicios de la compañía él pensaba que Tesla tenía solo 10% de posibilidades de sobrevivir.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE