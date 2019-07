Tesla se desploma en bolsa tras reportar pérdidas mayores a las esperadas entre abril y junio

Multinacionales

Las acciones de Tesla se desplomaron ayer más de 10% al cierre de las operaciones, luego de que la firma reportara pérdidas mayores a las esperadas por el mercado para el segundo trimestre de este año.

En lo que va de 2019, los títulos han retrocedido un 22%.

El panorama había sido advertido por los ejecutivos de la empresa en su actualización de resultados del período enero-marzo, cuando dijeron a los inversionistas que estimaban que tendrían nuevas pérdidas en el segundo trimestre antes de volver a la rentabilidad en la segunda mitad del año.

La compañía de Elon Musk reportó pérdidas por US 1,12 por acción, frente a los US$ 0,40 esperados. En tanto, informó un alza de ingresos a US$ 6.350 millones desde los US$ 4 mil millones del mismo período del año anterior.

El fabricante de autos eléctricos reafirmó su guía de entrega del año, diciendo que aún espera entre 360 mil y 400 mil en 2019. Tesla también dijo que aún espera un retorno a la rentabilidad en el tercer trimestre.