La plataforma dirigida por Jack Dorsey se quedó corto en el crecimiento de usuarios, la métrica más importante para las redes sociales.

Twitter reportó sus resultados financieros para el tercer trimestre superando todas las expectativas del mercado. Sin embargo, no logró sumar la cantidad de nuevos usuarios que tenía previsto y, a esta hora -al cierre del mercado- sus acciones caen más del 10%.

La compañía liderada por Jack Dorsey informó ganancias de US$ 0,19 por acción, e ingresos por US$ 936 millones, muy por encima de los US$ 777 millones estimados por Refinitiv.

En tanto, los usuarios activos diarios monetizables se ubicaron en 187 millones, frente a los 195 millones esperados, según FactSet. De esta manera, la red social del pajarito -como se le conoce- aumentó esta métrica en sólo un 1 millón de personas desde el trimestre previo. Aun así, la nueva cifra representa un alza de 29% interanual.

La entrega de resultados se produce, además, en momentos en que la firma se enfrenta a un mayor escrutinio y al enorme desafío de manejar las publicaciones que se hacen relacionadas a las elecciones estadounidenses de la próxima semana. De hecho, este miércoles, Dorsey testificó al respecto ante el Senado de EEUU, junto a los CEO de Facebook y Google.

En tanto, los ingresos por publicidad de Twitter crecieron un 15% frente al mismo período de 2019, a US$ 808 millones y la participación publicitaria total creció un 27% durante el mismo período.

El retorno de los eventos en vivo y los lanzamientos de productos pospuestos anteriormente ayudaron a impulsar el aumento del gasto en publicidad, dijo el director financiero Ned Segal en un comunicado de la compañía.