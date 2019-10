Twitter y Facebook en desacuerdo por prohibir anuncios políticos en sus plataformas

Multinacionales

Los anuncios políticos suponen cerca de US$ 400 millones en ingresos para Facebook y US$ 3 millones para Twitter.

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció ayer que prohibirá la propaganda electoral en su plataforma, mientras Facebook ha asegurado que no se hará responsable de las campañas de desinformación.

Las redes sociales se han convertido en una correa de transmisión de mensajes políticos casi o más efectiva que los medios de comunicación tradicionales. Así quedó demostrado en procesos electorales recientes como las presidenciales de 2016 en Estados Unidos que ganó Donald Trump.

Entonces, la consultora Cambrige Analytica empleó datos obtenidos de Facebook para encontrar y segmentar a los usuarios con más probabilidades de apoyar al republicano.Este escándalo, que hundió la imagen y la cotización de Facebook, pone de manifiesto la capacidad de influencia -también política- de las redes sociales.

Consciente del poder de su plataforma, el consejero delegado y fundador de Twitter, Jack Dorsey, anunció ayer que prohibirá la propaganda electoral en Twitter en todo el mundo. Así, a partir del próximo mes, la tecnológica no aceptará pagos para promocionar tuits u otros anuncios que tomen posición sobre cuestiones como la inmigración, la atención médica, la seguridad nacional o el cambio climático.

"Un mensaje político gana influencia cuando la gente decide seguir una cuenta o retuitearlo. Pagar por tener más alcance elimina esa decisión y obliga a que los mensajes políticos sean optimizados y dirigidos. Creemos que esta decisión no debería ser limitada por el dinero", dijo Dorsey.

"Si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales", prosigue Dorsey, "ese poder tiene riesgos importantes en política, donde se puede utilizar para influenciar los votos y afecta a las vidas de millones de personas".

De este modo Twitter sigue los pasos de la aplicación china de vídeo TikTok , que a principios de mes se convirtió en la primera plataforma importante de redes sociales en prohibir los anuncios políticos.La decisión de Twitter contrasta con la postura de Facebook. La red social que dirige Mark Zuckerberg, la más utilizada del mundo con más de 2.000 millones de usuarios, ha recibido críticas de los legisladores de EEUU y sus propios empleados en las últimas semanas por su política de no verificar ni eliminar los anuncios publicados por los políticos.

Facebook ha argumentado que no debería ser él quien tome las decisiones sobre el discurso de sus usuarios y que los anuncios de los políticos son de interés periodístico, aunque en ocasiones contengan contenidos falsos que la plataforma, a diferencia de los medios, no verifica. "Cuando no está absolutamente claro qué hacer, debemos situarnos en el lado de una mayor expresión", señalo Zuckerberg durante una conferencia en la universidad de Georgetown, en Washington, hace un par de semanas.

En comparación con Facebook, la publicidad de candidatos políticos en Twitter es pequeña. La compañía dijo la semana pasada que los pagos por promocionar anuncios electorales representaron menos de US$ 3 millones en ingresos durante las elecciones de mitad de mandato de EEUU del año pasado. Zuckerberg, por su parte, aseguró ayer que los anuncios de los políticos podrían representar el 0,5% de los ingresos de Facebook el próximo año. Eso sugiere unos ingresos de alrededor US$ de 400 millones.