Uber alaba a Cornershop y adelanta planes de expansión

La firma entregó resultados mejores a lo esperado, pero cayó 6% fuera de rueda al reconocer pérdidas por más de US$ 1.000 millones.

Uber anunció ayer resultados por sobre las estimaciones de los analistas para el tercer trimestre, con su división principal de viajes generando suficiente dinero para cubrir los costos clave de la compañía, incluso en momentos en que se expande a otras áreas para mantener el crecimiento. Una de sus apuestas es la entrega de alimentos, a través de operaciones como las que realizó recientemente en México y Chile, con la compra de Cornershop y que fue destacada ayer por su CEO, Dara Khosrowshahi.

Pero eso no fue suficiente para evitar que sus acciones bajaran hasta 6% en operaciones fuera de rueda, tras reportar pérdidas por más de US$ 1.000 millones al cierre del mercado.

La compañía anotó entre julio y septiembre un saldo negativo por US$ 1.200 millones en la línea final del ejercicio, más que los US$ 986 millones que había perdido en el mismo trimestre de 2018.

Medidas por acción, sin embargo, las pérdidas equivalen a US$ 0,68, menos que los US$ 0,81 anticipados. Los ingresos, en tanto, subieron un 30% interanual a US$ 3.810 millones, mejor que los US$ 3.690 pronosticados. Las pérdidas incluyen US$ 401 millones en compensaciones en acciones.

Apuesta por Cornershop

El CEO de la empresa dijo en una conference call tras la entrega de resultados que “desde nuestra apertura a bolsa hace dos meses hemos mejorado significativamente”.

Consideró que “seguimos siendo líderes mundiales en materia de transporte, donde quiera que estemos localizados” y aseguró que parte de la estrategia ha sido “financiar con fuerza” todas las plataformas en las que esperan.

Una de las mayores apuestas de la firma es el segmento de reparto de alimentos, denominado “Eats”.

“En la división de alimentos, las tasas de aceptación siguen subiendo y el modelo sigue expandiéndose”, apuntó. El ejecutivo dijo que están invirtiendo con fuerza en esta categoría, lo que quedó reflejado en el anuncio de la compra de Cornershop en Chile y México.

“Estuvimos muy impresionados con el equipo de Cornershop. Han construido un gran producto con esfuerzos limitados”, alabó.

Según Khosrowshahi, han visto gran interés en los clientes cuando han ofrecido el producto a través de sus canales, por eso, sus metas son ambiciosas. “Con Cornershop empezaremos en América Latina y lo extenderemos a nuestros clientes en Occidente”.

En sus palabras, quieren ofrecer “un producto excelente a una gran audiencia”.

Buenas perspectivas

La compañía ofreció una perspectiva auspiciosa para la totalidad del año, subiendo su pronóstico de resultados y diciendo que espera que el ingreso neto ajustado se acelere en el último trimestre. La firma elevó su proyección en US$ 250 millones, diciendo que ahora anticipa un EBITDA ajustado de entre -US$ 2.800 millones y -US$ 2.900 millones para el año.

Respecto de la ofensiva legislativa que se está llevando a cabo en distintos países, entre ellos Chile, Khosrowshahi apuntó que desde la empresa siguen “enfocados con lograr que se acuerden nuevas normativas”, como la que se inició con California y que, según dijo, se ha “extendido a las grandes potencias en el mundo donde operamos”.