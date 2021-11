Uber asumirá pérdida de US$ 3 mil millones por Didi tras bloqueo de operación en China

Multinacionales

Tras ser eliminada de las tiendas en línea en el mercado chino, las acciones de Didi que cotizan en Estados Unidos se han desplomado 41%.

Uber Technologies está a punto de registrar una pérdida de más de US$ 3 mil millones por su participación en Didi Global, más del doble que los US$ 1.400 millones que ganó después de que el gigante chino de transporte privado se abriera a bolsa en junio.

Tras lograr uno de los mejores debuts en el mercado de valores de la última década, las acciones de Didi que cotizan en Estados Unidos se han desplomado 41% desde que los reguladores chinos ordenaron que la aplicación fuera eliminada de las tiendas en línea en su mercado local, citando riesgos de privacidad y seguridad. El revuelo ha reducido el valor de la participación de aproximadamente 12% de Uber en su antiguo rival a alrededor de US$ 4 mil millones al final del tercer trimestre, desde US$ 7.300 millones, según cálculos de Bloomberg.

Didi sigue siendo la participación de capital más valiosa en la cartera de inversiones de Uber, valorada en casi US$ 15 mil millones al final del segundo trimestre. Tampoco fue la última en salir a bolsa. En julio, la startup de entrega de comida en línea Zomato cotizó sus acciones en India y obtuvo una valuación de 910 mil millones de rupias (US$ 12.200 millones). La oferta pública aumentó el valor de la participación de 9% de Uber a US$ 1.000 millones frente a US$ 100 millones al final del segundo trimestre.

Aunque las fluctuaciones en Didi y Zomato son solo ganancias y pérdidas en papel, las otras apuestas de Uber, incluidas Grab Holdings, Aurora y Joby Aviation, también han tomado medidas para salir a bolsa y podrían significar más volatilidad para las finanzas de Uber.

Los inversionistas pueden ignorar la gran amortización de Didi y centrarse en cambio en las perspectivas comerciales de Uber cuando la compañía con sede en San Francisco informe los resultados financieros mañana jueves. “Va a haber más intriga sobre la oferta de conductores y la tasa de crecimiento relativo del número de pasajeros”, dijo el analista de RBC Capital Markets Brad Erickson.

El transporte privado fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia, ya que la gente evitó las actividades que implicaban estar en estrecha proximidad con extraños. Pero el aumento de las tasas de vacunación y la reapertura de la economía están reactivando la demanda de conductores.

Lyft informó sus resultados financieros a principios de esta semana, registrando un aumento del 73% en los ingresos en el tercer trimestre. La compañía dijo que está viendo un aumento en los viajes al aeropuerto y los viajes de fin de semana y por la noche, una señal de que los clientes retoman sus hábitos previos a la pandemia.

En Uber, se espera que las reservas brutas alcancen US$ 23.300 millones en el tercer trimestre, y los viajes compartidos aumenten a US$ 10.100 millones, reduciendo la brecha con las reservas de pedidos de comida a domicilio, que superaron las ventas de viajes al inicio de la pandemia.

Se proyecta que los ingresos asciendan a US$4.400 millones, según un promedio de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

Los analistas proyectan US$ 2.100 millones en ingresos por viajes y US$ 1.900 millones por entregas, que incluye a Uber Eats. Si Uber cumple con las expectativas, será la primera vez desde el inicio del Covid-19 que los viajes compartidos representen la mayor parte de sus ingresos generales.

Uber todavía está perdiendo dinero en las entregas de pedidos, y un repunte en el segmento de viajes privados de mayor margen lo ayudaría a acercarse a lograr la rentabilidad. Los analistas esperan una pérdida antes de intereses, impuestos y otros gastos de US$ 15.400 millones. La empresa elevó su pronóstico en septiembre, e indicó que las ganancias ajustadas se situarían dentro de un rango de una pérdida de US$ 25 millones y una ganancia de US$ 25 millones.

Sin embargo, incluso en el extremo superior de su estimación, Uber todavía está por detrás de Lyft, que reportó una ganancia ajustada de US$ 67,3 millones el martes.