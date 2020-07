Uber busca reforzar su entrega a domicilio y adquiere Postmates por US$ 2.650 millones

Multinacionales

El acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de Uber y podría ser anunciado hoy lunes, informó Bloomberg

La compañía de transporte Uber Technologies Inc ha llegado a un acuerdo para comprar la aplicación de reparto de comida a domicilio Postmates Inc en una operación de intercambio de acciones por valor de US$ 2.650 millones, informó la agencia Bloomberg News a última hora del domingo según varias personas familiarizadas con el proceso.

El acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de Uber y podría ser anunciado hoy lunes, informó Bloomberg, que añadió que Pierre-Dimitri Gore-Coty, responsable del negocio de reparto de comida de Uber, Uber Eats, previsiblemente seguirá dirigiendo este negocio tras la operación.

Uber y Postmates no respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters.

La semana pasada, Reuters publicó que Postmates había resucitado sus planes para salir a bolsa tras una serie de acuerdos en el sector de plataformas digitales de entrega de comida a domicilio en EEUU que habían despertado el interés por la empresa.

Postmates fue valorada por última vez en US$ 2.400 millones, cuando recaudó US$ 225 millones en una ronda de financiación privada el pasado septiembre.

Fundada en 2011 y con sede en San Francisco, Postmates tenía una cuota del 8% del mercado de reparto de comida a domicilio en mayo, con DoorDash a la cabeza con el 44% del mercado, según la consultora Second Measure.

Uber pugnó también por Grubhub Inc a través de su filial Uber Eats pero se apartó del proceso después de que Just Eat Takeaway.com NV rubricase el mes pasado un acuerdo para comprar la empresa estadounidense por US$ 7.300 millones.